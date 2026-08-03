/Top 10 News Today: ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ,ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Body Camera: ନିଶା କାରବାର ଚଢ଼ାଉ ବେଳର ହେବ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ। ଏନେଇ ବଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧିବେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ।ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ପାରିବ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବଡ଼ି କ୍ୟାମେରା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।
Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବେ ସ୍ବାଭାବିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣି କମିଛି ସତ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶା କମିନି। ଏନେଇ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟାରେ ୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Illegal Construction: ରାଜଧାନୀରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ। ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ BMCର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଆବାସିକ ଘରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ BMC ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
President Odisha Visit: ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମହାମହିମଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ଲୋକଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
Odisha Panipaga Report: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପାଗ କେତେବେଳେ ଖରାଟିଆ ରହୁଛି ତ ଆଉ କେତେ ବେଳେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବା ସହ ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
Odisha Vigilance: ୨୦ ହାଜର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଏମଭିଡି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର । ସେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ମାସର କୋଟା ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କର ୨ଟି ହାଇଓ୍ବା ଗତ ୨ ମାସ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରିଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର.ଟି.ଓ. କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଓଏମଭିଡି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବାବଦରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ।
Odisha Flood: ଚଳିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା, ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
Bankipur Bypoll Results 2026:ବିହାର ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ (Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor) ଜନ ସୂରଜଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମୋଟ ୬୪, ୧୫୧ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀରଜ ସିହ୍ନା ୪୪,୮୨୭ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ଏବଂ ଆରଜେଡିର ରେଖା ଗୁପ୍ତା ୧୪,୨୭୩ ଖଣ୍ତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ୧୯,୩୨୪ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ।
Odisha News:ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ,ପ୍ରବୀଣ ପାଲା ଗାୟକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
USA Cricketer Akhilesh Reddy: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୟୁଏସ୍ଏ ଖେଳାଳି ଅଖିଳେଶ ରେଡ୍ଡୀ। ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସଂ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ୮ ବର୍ଷ ଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରିକେଟରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆଇସିସି ଆଣ୍ଟି-କରପସନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବାସନ୍ଦାଦେଶ ସମୟସୀମା ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।