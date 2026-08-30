/Top 10 News Today: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୮୧କୁ ବୃଦ୍ଧି,ମୋଦୀ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Nepal Flood: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୮୧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ନେପାଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଓ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୨୦ ହଜାର ୬୧୮ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Odisha CM: ଆସନ୍ତା ୮ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ୧୦ ଓ ୧୧ ତାରିଖ ୨ ଦିନ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ନେଇ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
Odisha News: ଦିନକୁ ଦିନ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଇଥାନଲ ପାଇଁ ଦରବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ମାତ୍ର ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନି ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନରେ ଚିନି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।ସେପଟେ,
Odisha News: ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢିବେ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ। କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ (OJC)ରୁ ସୋଫିଆ ଲଢିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୋକିମ୍ । କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ କହିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଦିଗ ହରାଇଛି।
Krushna Chandra Patra:ରାଜ୍ୟରେ ୭ ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସରୁଥିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି। ହେଲେ,ଅନେକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
Odisha Weather: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ସକାଳ ୮.୩୦ ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁଚିହ୍ନିତ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଇଏମଡି କହିଛି। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Odisha News: ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ SI ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋନାଲିସା ସେଠୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ସେହି ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଣନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Odisha News: ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସବୁଜ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ରବିବାର 'ସାଇକେଲରେ ରବିବାର' ରାଲିର ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଯାହା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳନର ମହାନ ସମାପନ। କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏକାମ୍ର କାନନ ସ୍କୋୟାରରୁ ରାଲିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
Odisha Vigilance: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ DLO ଆକାଶ ବିଷୋୟୀ। ୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ। ଲେବର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି।
PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଗସ୍ତ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୟୁରାନିୟମ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି।ଉଜବେକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ "ଓଲି ଦାରାଜାଲି ଦୁସ୍ତଲିକ୍" ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରବିବାର ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶଭକତ ମିର୍ଜିୟୋୟେଭ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ "ଓଲି ଦାରାଜାଲି ଦୁଷ୍ଟଲିକ୍" ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।