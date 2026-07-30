Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ,ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ,ପାଣିରେ ବୁଡିଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ,ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ,ପାଣିରେ ବୁଡିଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 30, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:58 PM IST
Top 10 News Today: ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ,ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ,ପାଣିରେ ବୁଡିଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dhabaleswar Pitha: ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା,୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍
Dhabaleswar Pitha59 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Commonwealth Games 20262 hrs ago
4
Odisha Flood2 hrs ago
5
Indian Idol Champion3 hrs ago