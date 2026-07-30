/Top 10 News Today: ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ,ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ,ପାଣିରେ ବୁଡିଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Flood Situation In Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ୧.୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୬୪ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
Dhabaleswar Pitha: ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଧବଳେଶ୍ବରଙ୍କ ପୀଠକୁ (ଗୁରୁବାର) ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। କାହିଁକିନା ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପୀଠକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
Chicken Biryani:ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ସ୍କୁଲ୍ ର ମିଡ଼-ଡେ ମିଲ୍ ରେ ମିଳିପାରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ମିଡ଼-ଡେ ମିଲ୍ ରେ ବିରିୟାନୀ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ସରକାର। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଛୁଆଙ୍କ ଥାଳିରେ ପରସା ଯିବ ଗରମା ଗରମ୍ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
Mahanadi Water Dispute: ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ସହମତି। ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଓ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Indian Idol Winner Jyotirmayee Nayak: ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକ ଭବନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ ୧୬ର ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟୟଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
National Song: ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍। ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ରେ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍ । ବିଲ୍ରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
CWG 2026: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାଦୁ ଗାଭିତ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ବକ୍ସିଂରେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ୧୦ଟି ପଦକ।
Commonwealth Games 2026: ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଚମକିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା ରାଉଣ୍ଡରେ,ନୀରଜ ୭୯.୬୧ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋଅର୍,ରୋହିତ ଯାଦବ ଏବଂ ଯଶବୀର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।