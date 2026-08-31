Odisha News:ଆମ ସହର କେବଳ ବାସ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ସହର ହେଉଛି ରୋଜଗାର, ଉଦ୍ୟମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର କେନ୍ଦ୍ର। ସହର ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ଏଭଳି ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଯୁବ ପିଢି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଏବଂ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ- ୨୦୨୬ ପାଳନ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟି କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବଗଠିତ ୨୮ଟି NACରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
IPS Officer Shefeen Ahmed Passes Away: ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଆଇଜିପି (କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ) ସେଫିନ ଅହମ୍ମଦ କେ.ଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହଲରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଇପିଏସ ସଂଘର ସଭ୍ୟ/ ସଭ୍ୟାମାନେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି।ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଶୋକସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ସେଫିନ ଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
Kaushambi Firecracker Factory Blast: ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ୟୁପି କୌଶାମ୍ବୀର ପିପ୍ରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହମଦପୁର ଗାଁରେ ବାଣ ତିଆରି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ମାନୁରୀ ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଣ କାରଖାନାରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ କାରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା।ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
Rayagada News: ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝିଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିରର ନଅଟି ଦାନ ବାକ୍ସ (ହୁଣ୍ଡି) ଦୁଇ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆରଆଇ,ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ୯ଟି ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଟଙ୍କା ଗଣତି କରାଯାଉଛି ।
Voter List Verification: ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପାଇଲଟ୍ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BMC ଅଧୀନ ୩ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ଭେ ହେବ। ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟରେ BLOଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅପିଲ୍। ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
Pitabas Panda Murder Case: ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ଜାମିନ ସମୟରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ,ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ,ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା।
OSDMA: ଆସନ୍ତା ୨ରେ ୟୁଏନ୍ଡିପି ଓ ସିଭିକ୍ଡାଟାଲ୍ୟାବ୍ ସହ ଓସ୍ଡମାର ୨ଟି ଏମ୍ଓୟୁ। ବ୍ୟାପକ ହାଜାର୍ଡ,ରିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଭଲ୍ନେରାବିଲିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଏନ୍ଡିପି ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ଡିପିଆଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ସିଭିକ୍ଡାଟାଲ୍ୟାବ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା
IMD:ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ କେନ୍ଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷିବ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସ୍ବାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ବାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
Modi Putin Meeting : ମୋଦି-ପୁଟିନ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିରଗିଜସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ବିସ୍କେକ୍ରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
Lionel Messi: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟ୍ବଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଲେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମେସି। ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ୍ ହାରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପିତା ଜର୍ଜ ମେସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲେ ମେସି।