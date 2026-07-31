/Top 10 News Today: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ବଢିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସର୍ଭେ କରିବେ। ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
Mahanadi Flood: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍। ହୀରାକୁଦରୁ ୨୨ଟି ଗେଟରେ ଆସୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।
Odisha Flood:ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ୪ଟି ବୈତରଣୀର ଶାଖା କାଣି ନଦୀରେ ୨ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖରସ୍ରୋତାର ଶାଖା ନଦୀ ନୂଆ ମାହାରାରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ବରୀ ବ୍ଲକରେ ୩ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
Odisha Flood Situation: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୭ଟି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ୧୧ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ୪୪୬ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୧୩୬୨ ଗାଁ ଏବଂ ୧୭୪ଟି ୱାର୍ଡ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡିକି ରହିଛି। ମୋଟ ୭,୯୧,୮୪୬ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ୨,୬୮,୯୪୩ ଜଣ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି।
PM KISAN Scheme: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରାକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିସ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ବଢିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା । ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୩୦-୩୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବପରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ,ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଜରିଆରେ ବାର୍ଷିକ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଥାଆନ୍ତି।
Odisha Vigilance: ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଲାଞ୍ଚ ନେବା। ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ( Revenue Inspector ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାର ଫଇସଲା ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ (ଆର୍ଓଆର୍) ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧବା ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କିଶୋର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ।
Khelo India: ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ମହାସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୬,୪୪୧ କୋଟି ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୯,୦୫୪ କୋଟି ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ମହାସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ୭,୩୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ହବ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।
Glasgow 2026: ଅସ୍ମିତା ଦେଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି। ୪୮ କେଜି ଓଜନ ବର୍ଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଜୁଡୋକା ଅସ୍ମିତା।
ଫାଇନାଲରେ କାନାଡାର ହେଇଦି କ୍ବାଚଙ୍କୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲେ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ପ୍ରଥମ ଜୁଡୋକା ଭାବେ ଅସ୍ମିତାଙ୍କୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ।
-୪ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଭାରତକୁ ୨୨ ପଦକ ମିଳିଛି।
Vigilance Action: ବେତନଟୀ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଡି ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୪୦.୯୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଋଣ ନେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁ ନଥିଲେ।
୨୦୨୨ରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।
Commonwealth Games 2026: ଜୁଡୋରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ହର୍ଷ ସିଂ। ଭାରତ ଜୁଡୋରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହି ପଦକ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ଆସିଥିଲା। ହର୍ଷ ସିଂହ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କାଟଜ୍ ଜୋଶୁଆଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦-୦ ରେ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ୱାଜି ଆରି ବ୍ୟବହାର କରି ବାଉଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଜୁଡୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।