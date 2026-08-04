Top 10 News Today: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ,ଓଡ୍ରାଫକୁ ରାଜ୍ୟର SDRF ଭାବେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Mahaprabhu Jagannath: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ମାମଲା ଆସୁଛି,ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା।
President Droupadi Murmu: ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ଲୋକ ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
Air India: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ! ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟ୍ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ମଝି ଅକାଶରେ ତୀବ୍ରପବନ ଯୋଗୁଁ କରାଗଲା ଅବତରଣ। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିମାନଟି ଫୁକେଟ୍-ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପାଇଲଟ୍ ଏହାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ AI-2379 ରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Crime Branch: ଶରଣକୁଳ ନିଲମ୍ବିତ (IIC) ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ ଦାସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ସୁଜିତ ଦାସ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ CAW ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ (ODRAF)କୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (SDRF) ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯିବ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହାସଲ କରାଯିବ।
State Guest House: (CMO) ରୁ ନାଇଡୁ କମିଶନ ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ ମାମଲାରେ ଖୋଳତାଡ଼। ତତ୍କାଳୀନ CMOଙ୍କ କିରାଣିଙ୍କ ଘରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍। ତତ୍କାଳୀନ କିରାଣି ବି.ଏନ୍ ମହାରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଜେରା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସପି ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୋଳତାଡ଼।
Uday Nidhi Stalin: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାମିଲନାଡୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ତାଞ୍ଜାଭୁର ନେଇଥିଲା।
Meta: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। (IT) ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍. କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମେଟା (META) ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ଓ ୬ ରେ ଭାରତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।ଆଇଟି (IT) ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟା ଭଳି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ବୁଧବାର ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ରହିବ ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Ajit Agarkar:ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପେସ୍ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି। ତଥାପି, ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବୁମରା ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ସାଜିଛି। ବୁମରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୁମରାଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ (Auqib Nabi Dar) ଆକିବ ନବି ଦାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।