/Top 10 News Today: ସରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମେଟା CEO ଜୁକରବର୍ଗ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

President Droupadi Murmu: ସରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ।
Odisha Vigilance: ରାଉରକେଲା RTOର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ର ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (FRC) ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୨୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା।
Ravenshaw University: ରେଭେନ୍ସା ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନ-କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ। ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମାଧାନ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ଯାଇଥିଲି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଠଟି ଗେଟ୍ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Odisha Textbook Error Update: ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ମନୋଜ ପାଢୀଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ତେବେ, ଏହି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SC/ST କୋର୍ଟ । (SCERT)ର ନିଲମ୍ବିତ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ। ମନୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରାବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ତେବେ,ଏ-ହାରି ଭିତର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଖବର ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ବଢିବ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଚ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାକି ୨୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର,ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
PM Modi Facebook Post Meta Global Team: ମେଟା (ଫେସବୁକ୍)ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଆଇଟି)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇବା ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ (CSAM) ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରୋକିବାରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟାମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
Udhayanidhi Stalin: ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ନେଇ କଥିତ ଡବଲ ମିନିଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଓ ଗାୟିକା ଚିନ୍ମୟୀ ଶ୍ରୀପଦାଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
Repo Rate: RBIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରେପୋ ରେଟ୍ ୫.୨୫%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୌଦ୍ରିକ ନୀତି କମିଟି (MPC) ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ଓ ମହଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଚିନ୍ତା।
ED Raid: ବିଶାଖାପାଟନମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାଲା ବିଜୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଘରେ ED ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ED ପକ୍ଷରୁ ତଲାସି ହୋଇଛି। ୨୦୨୧ରେ EOW ଗିରଫ କରିଥିଲା, ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଥିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।