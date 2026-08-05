Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ସରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମେଟା CEO ଜୁକରବର୍ଗ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ସରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମେଟା CEO ଜୁକରବର୍ଗ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 05, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:57 PM IST
Top 10 News Today: ସରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମେଟା CEO ଜୁକରବର୍ଗ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi: କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ,ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
2
3
4
5