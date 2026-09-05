/Top 10 News Today: ୨୧ ଦିନ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ,ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Teacher Agitation: ୨୧ ଦିନ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ଵୟ ସମିତିର ବୈଠକ ପରେ ହଟିଲା। ଆଠଟି ସଂଗଠନ ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ନେଇ ବୈଠକ ପରେ ହଟିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବୈଠକ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
Teachers Day: ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଏ ଅବସରରେ, କଟକର ମାଧ୍ୟମିକ ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ,ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଗଠନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
Odisha Weather: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତାରିତ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
Panchayat Election 2026: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ଯାଏ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ସର୍ଭେ ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ନେଇ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
Odisha Road Projects: ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ କଳ୍ପନା ଛକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ସହିତ ରଘୁନାଥପୁର-ତ୍ରିସୁଲିଆ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକ-ନୂଆଗାଁରେ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପିପିଲି-କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଦୟା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚାଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ୯.୪୦ ରୁ ୯.୫୪ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ହେବ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ । ନିର୍ଧାରଣ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ । ବୋର୍ଡ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମଦିର ରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଧାରଣ କରାଯାଏ । ସମ୍ବଲପୁର ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ରୁ ବିଜ୍ଞ ଜନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି ମା ଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ।ତା ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଲଗ୍ନ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ|ପରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୁ ଯାଇ ଲଗ୍ନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ।
Jantar Mantar Case: ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତରମନ୍ତରରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ “ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲି” ବୋଲି ଦାବି କରିଥିବା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦଶରରେ ତାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। CJP ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ଦିନିକିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡକୁ ପଠାଯାଇଛି।
Hirakud Dam: ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଧାରା ଦେଖାଇବାରୁ ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି।ସକାଳ ୯ ଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ତର 627.45 ଫୁଟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାରାହାରି ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧,୪୭ ,୫୨୪ କ୍ୟୁସେକ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
Operation Ashdar: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ ଆଶଦାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୟାସିର ଓରଫ ଆବୁ ତଲହା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୟାସିର ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଫଟୋରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଚାରି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
Punjab: ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏସ୍ସି କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତରୁଣ ଚୁଘଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ନୋଟିସ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପିଟିଶନ୍/ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କମିଶନ। ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଓ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।