Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଗଲା ୧୨ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଗଲା ୧୨ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 06, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:48 PM IST
Top 10 News Today: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଗଲା ୧୨ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Delhi Building Collapse: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ମୃତ
2
3
4
5