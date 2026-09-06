/Top 10 News Today: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଗଲା ୧୨ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Delhi Building Collapse:ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ୫ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶାଳ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
Delhi Building Collapse: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା। ସେପଟେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖାଗୁପ୍ତା । ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭିତରୁ ଏଯାବତ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍।
Road Accident: ଖଲିକୋଟ୍ ରେ ଅଟୋକୁ ପିଟିଲା କଣ୍ଟେନର। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୧୧ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା଼-ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ ଜଳିଶଙ୍ଖ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଅଟୋରେ ଯାଉଥିବା ରମ୍ଭା ଗାଁର ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
Hirakud Dam: ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର 627.93 ଫୁଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।ଯାହା ଫଳରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ (ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ) ଏବଂ (ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ) ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ,ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାହାରି ୧,୦୬,୨୪୧ କ୍ୟୁସେକ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ୬୮, ୧୨୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି।
Odisha Governor: ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି(ଶନିବାର) ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ।
Heavy Rain Alert: ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇଏମଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ, ୮ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ।ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ , ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇ ପୂର୍ବାଭିମୁଖି ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡି଼ଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ ପବନ ହେବ।
Liquor Death: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡି଼କାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ସହିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲଳିତପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମଦାନି କରାଯାଉଥିଲା। ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ନକଲି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା।
Mahananda Express Accident: ଦାନାପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରା ଜଙ୍କସନରେ ମହାନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ,ଟ୍ରେନର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ୟୁଏସ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଆରା ଜଙ୍କସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜୟନଗର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଇଞ୍ଜିନ, ଯାହା ଆରାରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିଲା। ତାହା ମହନନ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ୟୁଏସ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
Sambalpur News: ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଡିଟିଂ କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ଘଟଣା । ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଝିଅ ପାଖକୁ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଫସାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ତା ପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରେ ପଠାଇ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବା ପରେ ଝିଅ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ କହିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିଥିଲା। ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସପି ।
Badminton: ଭାରତୀୟ ସଟଲର ଚିରାଗ-ସାତ୍ତ୍ବିକ ଜିତିଲେ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ ୨୦୨୬। ୧୧-୨୧, ୨୧-୧୩ ଓ ୨୧-୧୭ ସେଟରେ ଜିତିଲେ ଚିରାଗ-ସାତ୍ତ୍ବିକ୍। ଦୁଇ ଥର ରନରଅପ୍ ଥିବା ଚିରାଗ-ସାତ୍ତ୍ବିକଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହୋଇଛି।