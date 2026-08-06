/Top 10 News Today: ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍-୧ ନାମଲେଖାର ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Tarun Tejpal Case: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ‘ତେହେଲକା’ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ୨୦୧୩ ମସିହାର ଏହି ଘଟଣା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସେ ୨୦୨୧ରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ ଗୋଆ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର ରାୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
LPG Price: ଏଲପିଜି ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଢିପାରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର ମୂଲ୍ୟ।ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡିପାରେ ବଡ଼ ବୋଝ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ବଢିବ ରେଟ୍? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (LPG) ଉପରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୧ଟଙ୍କା ୨୯ ପଇସା କର ଲାଗୁ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି।
Odisha State: ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପାଇଁ ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ,ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
Odisha News:ପାଟଣାଗଡ଼ ସୁନାମୁଦି ପ୍ୟାକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୨.୧୯ ଲକ୍ଷ ସୋସାଇଟି ଫଣ୍ଡ ହେର୍ଫେର୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୌସମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୨୦୨୪-୨୫ ଓ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା ଅନିୟମିତତା।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷା। ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସାଢେ ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ବାକି ୨୮ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
Spot Merit List: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍-୧ ନାମଲେଖାର ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକାରେ ୨୫,୩୩୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ୩,୭୮୬ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ରାଉଣ୍ଡରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ୩,୭୮୬ ଜଣ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏଥର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କଳା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସର୍ବାଧିକ ୧୪,୧୮୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ ରେକର୍ଡ କରିଛି।
Agni4: ଭାରତ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର "ଅଗ୍ନି-୪"ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏହାର ସାମରିକ ଦକ୍ଷତାରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।
Balianta Soumya Murder: ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସୌମ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ନ ଥିଲା। କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାଉଁଶରେ ପିଟିବାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାମିଲ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ।
ADR Report 2024: ADRର ୨୦୨୪-୨୫ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ DMKକୁ ସର୍ବାଧିକ ୩୬୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଶୀର୍ଷ ୫ ଦଳକୁ ମୋଟ ୮୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡୋନେସନ୍। BJDକୁ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି।
Journalist Health Insurance: ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି।