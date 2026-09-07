Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ,୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମୋହର ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ,୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମୋହର ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 07, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:05 PM IST
Top 10 News Today: IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ,୧୮ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମୋହର ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Swatantra Bhardwaj: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଝଟକା! SC/ST ଓ POCSO ଧାରା ପରେ ୧୪ ଦିନିଆ ଜେଲ
2
3
4
5