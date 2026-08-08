/Top 10 News Today: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ହେବ ‘ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha Politics: ରେଢ଼ାଖୋଲ ସଭାମଞ୍ଚରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଦମାସ ଲୋକ। କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋ ବ୍ୟାକ, ମୁଁ ହଳିଆ, ଗୋ ବ୍ୟାକ କହିଲେ ବି ଆସିବି। ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ କାମ କରେ ବା ନ କରେ ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବିନି ।
Low Pressure: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବର୍ଷିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆହୁରି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଂଜ, କେନ୍ଦୁଝର,ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Crime News: ଲିଫ୍ଟ ନ ଦେବାରୁ ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲେ। ଏ-ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡୁର ଛକ ନିକଟରେ। ରାସ୍ତା ରେ ଜଣେ ବାଇକ ଚାଳକ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଚାଳକ ଜଣକ ଲିଫ୍ଟ ନ ଦେବାକୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରହିଛି।
Odisha News: ପୁଣି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ମୁହାଁ ବୈତରଣୀ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଜଳସ୍ତର। ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ପୁରୁଣା ଘାଇରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକର ପୌରପାଳିକା , କେତେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ତିହିଡି ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
PM Modi News: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି (ଶନିବାର) ଦିନ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ୫୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିର ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଏହି ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆହୁରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ତେଣୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ୩୫ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ହେବ।ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଅନେକ ଆଇଆଇଟି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖି ନଥିଲେ। ତେଣୁ,ସର୍ବଦା ଶିଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ; କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ,ବରଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତୁ।
Bus Accident:ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଥିରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ମହୀଶୁର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପ୍ରାୟ ୩୨ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଦାଡିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ କୋଝିକୋଡ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଟି ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଆଭେରେଗେରେ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବୋର୍ଡରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।
Ghare Ghare Triranga: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଲି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
Ankush Panghal Meet Dr Subhash Chandra: ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିଂରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅଙ୍କୁଶଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ସାୱନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Sugar Price Hike: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ। ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନି ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ। ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ଚିନି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୪୦୦ ମହଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଛି । ଏବଂ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହି ପର୍ବ ଋତୁରେ ମିଠା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ।
Ethanol Petrol: ପୁଣି ତେଜିଲା ଇଥାନଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ରାଜନୀତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନିଜେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି E20 ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ,ବିଜେପି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରି କଟାକ୍ଷ କରିଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡିକୁ ଏହା ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ।