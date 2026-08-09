/Top 10 News Today: IIRF ରାଙ୍କିଂ-୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା-ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୪ ରୁ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିଶେଷକରି, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡି଼ଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Sawam: ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ କାଉଡ଼ି, ହାତରେ ଜଳପାତ୍ର ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ପାଣି ଉଠାଇବା ଲାଗି ବଢ଼ିଲାଣି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼।
BJP Odisha: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନିଲ ବଂଶଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର,ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସଙ୍ଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
Land Deal Scam: ୨୯ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସହିଦନଗର ପୋଲିସ। ଚିଟଫଣ୍ଡ,ଜମି କାରବାର, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦମ୍ପତି ଲୁଟୁଥିଲେ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ୧୫ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ନିଜକୁ OPTCL ଅଧିକାରୀ କହି ବିଛାଉଥିଲେ ଜାଲ,ଏବେ ବି ପତ୍ନୀ ଫେରାର ।
Aircraft Crash: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଟ୍ରେନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାଶ୍ ହୋଇଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ତାଲିମ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନରେ ଥିବା ଟ୍ରେନି ପାଇଲଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସ ପରେ ଏହା ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।
Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡି଼କୁ ପଥମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତର ୨୪ପ୍ରଗଣାର। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଗାଡି଼କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ କାଦୁଆ,ପାଣି ବୋତଲ, ପଥର ଖଣ୍ତ ଏବଂ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିଲା।
Paddy Registration: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୫ ହଜାର ୯୩ ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩ ହଜାର ୧୦୮ ଜଣଙ୍କର କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇଡ଼ି ରହିଛି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରବିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ଯାଏଁ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସରକାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।
IIRF 2026 Rankings: ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଂ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (IIRF) ୨୦୨୬ ରାଙ୍କିଂରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କଟକର (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ,ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୧୫ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। (VIMSAR) ବୁର୍ଲାର ଭିମସାର୍ ୬୪ ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି (MKCG) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ୭୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଭାବରେ, (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (AIIMS) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି।
Narendra Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦକ ବିଜେତା। ଦିଲ୍ଲୀ ୭ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଲେ। ୩୯ ପଦକ ସହ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଲେ ମୋଦି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଏକ ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖୁସି ଜାହିର କଲେ ମୋଦି ।
Trump: ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ୧୫-ସୂତ୍ରୀ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ନେତନ୍ୟାହୁ। ‘ହମାସ୍’କୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରା ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବନି। କାରଣ ‘ହମାସ’ ଏବେ ବି ଆମ ଦେଶ ଓ ସେନା ପାଇଁ ବିପଦ। ଆମେ ଏନେଇ ୱାଶିଂଟନ ସହ କଥା ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।