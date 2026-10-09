/Top 10 News Today: ୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ, ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ୍ ର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Low Pressure: ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ୧୩ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡି଼ ନ ପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି। ସେପଟେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌମୁମୀ ବାୟୁ ର ବିଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
RSS:ଆସନ୍ତାକାଲି ୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ବୟଂସେବକ ଏକତ୍ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ୧୧ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଶତାବ୍ଦୀବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ
Vigilance Raid: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିପୁଳ ସଂପତ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ଠାବ ହେଲା ବାବୁଙ୍କ ବିପୁଳ ସଂପତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୪ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ସହ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଠାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ୭ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠାବ। ୧ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ସହ ୨୧୨ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ମିଳିଲା। ଘରୁ ନଗଦ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ। ୧୯୯୫ରେ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
Supreme Court: CJP ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ SCଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ଓ ମେଟ୍ରୋ ବନ୍ଦକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟତକୁ ବନ୍ଦ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କୋର୍ଟ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ-ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ।
Shree Jagannath Temple: ଅବଢ଼ା ଭଳି ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା। ଘୋଷଣା କଲେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପୁରୀର ବିକାଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର, ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାଦ୍ବାରା ପୁରୀର ବିକାଶ ହେବ,ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ ।
Puri News: ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଛି।କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ,ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିବେଶଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଫଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଛି।ସେପଟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ଷ୍ଟେଜ ୱାନ ଅନୁମତି ।
Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦୦ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।
Nobel Peace Prize: ୨୦୨୬ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନାଭି ପିଲେଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆଇନଜ୍ଞ ନାଭି ପିଲେ ତାମିଲ୍ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମିଳିବ ନୋବେଲ୍।
Inside BCCI's Injury Crisis: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଛାଡୁନି ଆହତ ସମସ୍ୟା। ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ (BCCI) ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସର ବଜେଟ୍କୁ ୯୨ କୋଟିରୁ ବଢ଼ାଇ ୧୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ(CoE) ଏକ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
Asian Champions Trophy: ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ସାମିଲ।