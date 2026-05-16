Top 10 News: ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ, ଆଣ୍ଡାମାନର ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ, ଆଣ୍ଡାମାନର ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 09:55 PM IST

Headlines 01- NTA ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । IRS ଆକାଶ ଜୈନ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଜଗଢ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । NEET ପେପର ଲିକ୍‌ ଘଟଣା ପରେ ୨ ଜଣ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।

Headlines 02- ୧୭ ମଇ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ । କାଲି ରାତି ୧୦ଟା ୩୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିତିନ ନବୀନ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ । ୧୮ ତାରିଖ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବା ନେଇ ଦଳୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 03- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଗ ସହରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ । ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଖୁବୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। 

Headlines 04- ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର । ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଣାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଡୁ । ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ତାଜ ଜନ୍ମରେ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା ।

Headlines 05- CBSE ନବମ, ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩ ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ । ଆସନ୍ତା ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘୋଷିତ ୩ ଭାଷାରୁ ୨ଟି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାଟିଭ୍‌ ଭାଷା ରହିବ । ତୃତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ‘ଓଡ଼ିଆ’ ସହିତ ୧୯ଟି ଭାଷା ସ୍ଥାନିତ ।

Headlines 06- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜରଡ଼ା ଅଂଚଳରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୨ଟି ବୋମା ଓ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍‌ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଥିଲା ଜରଡ଼ା ପୋଲିସ୍‌ ।

Headlines 07- ତରଭୁଜ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୫ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାଟି  କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ପରିବାର ସହ ପୋଇ ରାଇ ଖାଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଥିବା ତରଭୁଜକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତରଭୁଜ ନୁହେଁ ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Headlines 08- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦୀପୁନା ନାୟକକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ଚକ୍‌ମା ଦେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । ବୋମା ମାଡ଼ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୀପୁନାର ରହିଛି ସଂପୃକ୍ତି ।

Headlines 09- ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ  ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ‘ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତି’ର ପ୍ରଣୟନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Headlines 10- ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଚି ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନର କିଛି ଅଂଶ ଛୁଇଁଲା । ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଆଇଏମଡି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ମୌସୁମୀ ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ ୩-୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶକୁ ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ।

