/Top 10 News: ପୁରୀ ସହରକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା, ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାର୍ଭେଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ "ମୋଦୀ-ମୋଦୀ" ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସାହରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୧୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ହାଟ୍ରିକ୍ । ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ।
Headlines 02- ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 03- ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏନସିଆରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ବିଭାଗ (ପିଡବ୍ଲୁଡି) ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ଗୁରୁବାର ବିଭାଗର ମୌସୁମୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
Headlines 04- ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ନାଇଜର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ୧୫ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋମି ଭାଭା ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ହୋମି ଭାଭାଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛି।" କେବଳ ଗବେଷଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ନାଇଜର’ର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
Headlines 05- ଟିଏମସିର ତିନି ଜଣ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ଦେବ, ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବାରିକ । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଟିଏମସି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା।
Headlines 06- OUATରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ‘ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
Headlines 07- ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (SEC) ଓଡିଶା,୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULB) ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ୬ଜୁଲାଇ,୨୦୨୬ ରେ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗରେ, (SEC)ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ୨୧ ଜୁଲାଇ,୨୦୨୬ ରେ ୧୧ଟା ୩୦ ରେ (OSWAN) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
Headlines 08- ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୩୦ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍, ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଜବତ କରିଥିଲା।
Headlines 09- ପୁରୀ ସହରକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ୧୬ ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରର ୫ କିମି ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମାନବ ବିହୀନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
Headlines 10- ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି । ଦରମାରୁ ଠାରୁ ୩୭୨% ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର । କାଲି ରେଡ୍ ବେଳେ ୨ଟି ବହୁତଳ କୋଠା, ୬ ପ୍ଲଟ ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ୨୮୩ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ୧୯୮୮ରେ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ।