Top 10 News: ନୂଆ NAC ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଫେରିବ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ତଥା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଗାଡି ଚେକିଂ କଡାକଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, MVI ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବାକୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତାଜୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭେନ୍ସ ରିଭିଜନକୁ ଗଭୀର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 03- ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜମିବାଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବ। ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହାର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଅନୁସାରେ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ। ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଜିଲ୍ଲାପା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 04- ଜାନୁୟାରୀ ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲାରେ ଶିଳ୍ପ ସମାବେଶ ହେବ। ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ନାମିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଶିଳ୍ପ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Headlines 05- ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ । ଯେଉଁ ୫ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମାକାରୀ ତଥା ୧୦ ହଜାର ଭିତରେ ଜମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ ।
Headlines 06- ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ୫ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ୨୪ ଏନ୍ଏସି ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
Headlines 07- ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପରେ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବିତ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ନେତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦଳରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମିଳା କହିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଓ ସଂଗଠିତ ଅଛନ୍ତି ।
Headlines 08- କିସ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର । ଆଜି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦୁଝର ଟିକରଗୁମୁରା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମା ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ପୁଅ ସହ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଆଉ କାହା ସହ ନହେଉ ।
Headlines 09- ପରବ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୫୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୮୬ଟି ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୧୬ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ୫୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୭୦ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଖସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।