Top 10 News: NTA ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସମନ୍‌, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନିତିନ ନବୀନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Trending Photos
Top 10 News Today
Headlines 01- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମହିଳାମାନେ ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷକରି, ଏହା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା, ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ ।
Headlines 02- କେରଳମ୍ରେ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡି ସତୀଶନ । ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ମାସିକ ପାଉଣା ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମାସିକ ପାଉଣା ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
Headlines 03- ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅନ୍ନଦାନ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡିଲି । ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କଲି ।
Headlines 04- ଜଟଣୀରେ ବିଜେପି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ୫ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଜେନ୍ ଜି’ଙ୍କ ମନରେ ନେଗେଟିଭିଟି ନ ରହୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ । ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଦେଇଥିଲେ । ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଦଳୀୟ ମତଭେବ ଛାଡ଼ି ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରନ୍ତୁ । ତଳସ୍ତରରୁ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ।
Headlines 05- ତୈଳ ସଂକଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ୧୯ ଓ ୨୧ରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଚାଲିବ । ଏହାସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶକାଳୀନ କୋର୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମାତ୍ର ୫୦% କର୍ମଚାରୀ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି ।
Headlines 06- କାଲିଠୁ ପୁଣି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ରତ୍ନ ଗଣତି । ୧୯, ୨୧, ୨୩, ୨୬, ୨୮, ୨୯, ୩୦ ତାରିଖରେ ହେବ ଗଣତି । ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଭିତରକାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ।
Headlines 07- ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଚଡ଼େଇଗୁଆନସ୍ଥିତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ଦାସ । ବକେୟା ଦରମା ଆଦାୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍କୁଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଏବଂ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
Headlines 08- ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଚିଠି ଲେଖି ଅଦିନିଆ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୧୩ ଜୁନ୍ରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ୧୪ ଜୁନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆୟୋଜନ ।
Headlines 09- ୟୁପି ହାପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି । ସେଠାକାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ସମିତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସୁବିଧା ଓ ପିଲାଙ୍କ ଛୁଟି ଦେଖି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛୁ । ଆମେ ଦୀର୍ଘ ୨୬ ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛୁ । ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ କରି ଆସୁଛୁ । ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସହ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।
Headlines 10- NTA ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସମନ୍ କରିଛି ସଂସଦୀୟ ପ୍ୟାନେଲ୍ । NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସମନ୍ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଜାଣିବା ନେଇ ସମନ୍ ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକରା ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ବୈଠକ ନେଇ କମିଟି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ୨୩ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଥିବାରୁ ସବୁ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । CBI ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ସମନ୍ କରିଛି ସଂସଦୀୟ ପ୍ୟାନେଲ୍ ।