TOP 10 News: ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ଶପଥ ନେବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, UAE କୁ ହରାଇଲେ ଭାରତ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News

TOP 10 News: ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ଶପଥ ନେବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, UAE କୁ ହରାଇଲେ ଭାରତ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ବନକଲାଗି ରୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:03 PM IST

Top 10 News Headlines 10 September 2025
Top 10 News Headlines 10 September 2025

Top 10 News Headlines 10 September 2025: Jagannath Temple To Remain Closed For 5 Hours: ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ବନକଲାଗି ରୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି।

Forest Staffer Caught Taking Rs 30K Bribe: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ନିକୋଲସନ ଫରେଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର ଡେପୁଟି କଞ୍ଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପଚାନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ।

Chief Secretary Reviews: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

Udala Lecturer Gets 20 Years RI: ଜଣେ ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଜଣେ ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

Odisha to Launch New Excise Policy: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପଲିସି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।

France Violence After Nepal: ନେପାଳ ପରେ ବୁଧବାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅନେକ ସହରରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ୨୦୦ ଜଣକୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି।

PM Modi and Giorgia Meloni Talk: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

PM Modi speaks to Emir of Qatar: କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କତାରର ଆମୀର ଶେଖ୍ ତାମିମ୍ ବିନ୍ ହମାଦ୍ ଅଲ୍-ଥାନିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କତାରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି।

CP Radhakrishnan oath ceremony: ଦେଶର ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

India vs UAE Asia Cup 2025: ଆଜି T20 ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ଭାରତ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଗ୍ରୁପ୍ A ର ଅଂଶ ଉଭୟ ଦଳ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା UAE ଭାରତକୁ ମାତ୍ର ୫୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭାରତ ୫ ଓଭରରେ ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ।

 

;