TOP 10 News: ସରିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମହାନଦୀ ତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 11 September 2025: Ratna Bhandara Renovation Completed: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
All-Party Meeting on Sept 16: ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥାତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅଧିବେଶନ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ୧୬ ତାରିଖରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ବିଧାନସଭା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
CM Majhi Review Fertilizer Supply Situation: ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା PACS ଏବଂ LAMPCS ଜରିଆରେ ସାର ଆବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତଦାରଖ (ମନିଟରିଂ) କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଡାକଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Mahanadi Riverfront Transformation: ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ମହାନଦୀ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୭-୨୮ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
Vovinam Martial Arts Championship: ୧୪ ତମ ଜାତୀୟ ଭୋଭିନାମ ମାର୍ସଲ ଆର୍ଟ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ୩ ଜଣ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। OISF, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନଷ୍ଟେବଳ ବର୍ଷା ନାଥ ଭୋଭିନାମ ମାର୍ସଲ ଆର୍ଟ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କନଷ୍ଟେବଳ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ ୮୧ କେଜି ବର୍ଗରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଭୋଭିନାମ ମାର୍ସଲ ଆର୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସି ଚାଳନା ବିଭାଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
23 Odia Tourists Rescued From Nepal: ନେପାଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ୨୩ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏକ ଦଳକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭାରତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ନେପାଳ ଭ୍ରମଣରେ ଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ।
Rahul Gandhi Security Protocols: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠି CRPFର VVIP ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ କପି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି।
Manipur 43 BJP members resigned: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମଣିପୁର ଗସ୍ତର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଉଖରୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଙ୍ଗୟାର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅତି କମରେ ୪୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦଳର ନେତା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନାଗା-ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଙ୍ଗୟାର ମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ମହିଳା, ଯୁବ ଏବଂ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବୁଥ୍ ସଭାପତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Sachin Tendulkar on BCCI Head: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି ହେବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଫାର୍ମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି।
AsiaCup 2025 Bangladesh vs Hong Kong: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ୍ ଦାସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଖବର ଲେଖିବା ପ୍ରର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଂକଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୩ ରନ୍ କରିଛି। ବିଜୟ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୧୪୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।