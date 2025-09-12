TOP 10 News: ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି, IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ସରକାର, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ସୁଶୀଳା କାର୍କି ନେପାଳର ନୂତନ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଉଡେଲ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 12 September 2025: IAS reshuffle in Odisha: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ IAS କ୍ୟାଡରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୂମିକାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
Odisha Govt Extends PM Kisan KYC: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର KYC ସମୟସୀମାକୁ ଛଅ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
BJD To Stage Raj Bhavan Dharna On Sep 15: ସାର ଅଭାବ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ଧାରଣା ଦେବ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ବିଜେଡି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Odisha Vigilance Nabs 3 Government Officials: ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ସରାକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
PM Modi Manipur Visit: ମଣିପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଜାତିଗତ ହିଂସାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମଣିପୁର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଜୋରାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ସମୟରେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
Ahmednagar Railway Station Renamed: ଭାରତର ଆଉ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅହମଦନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅହଲ୍ୟାନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅହମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅହଲ୍ୟାନଗର ଜିଲ୍ଲା କରିଥିଲେ।
SpiceJet Incident: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସଜେଟର ବିମାନ ସହିତ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଚକ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିମାନରେ ୭୫ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବତରଣ କରିଛି।
Sushila Karki Sworn: ସୁଶୀଳା କାର୍କି ନେପାଳର ନୂତନ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଉଡେଲ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳା କାର୍କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ।
Shots fired outside actor Disha Patani's home: ଗତକାଲି ରାତିରେ ବରେଲିରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପଟାନୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩.୩୦ ସମୟରେ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦିଶା ପଟାନୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ତିନିରୁ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
Pakistan vs Oman Asia Cup 2025: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ହାରିସ୍ ସର୍ବାଧିକ ୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।