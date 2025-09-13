Top 10 News Headlines: ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 13 September 2025: Centre Appoints Shalini Pandit As Joint Secy: ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ। ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
AIIMS Bhubaneswar Bags 14th Rank In NIRF 2025: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଂ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (NIRF) ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (AIIMS), ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତର ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
CM Majhi Launches ‘Zero Accident Day’: "ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା" ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ “ଜିରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେ” Zero Accident Day(ZAD) ବା ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
IIC Madhusmita Behera Suspended: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୂର୍ବତନ ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (IIC) ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
IMD Issues Yellow Warnings For Odisha: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଆଜି ସକାଳ ୮.୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି।
Music Director Abhijit Majumdar’s Health Update: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି।
FIR over AI-generated video by Congress: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଫସି ଯାଅଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ବିହାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଏକ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛି।
PM Modi Manipur Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମେ ୨୦୨୩ ରେ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଠାରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଣିପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
Women's Hockey Asia Cup 2025: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଶନିବାର ମହିଳା ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୧ ଗୋଲରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଆୟୋଜକ ଚୀନକୁ ଭେଟିବେ। ଚୀନ୍ ତାର ଶେଷ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚରେ କୋରିଆକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
Bangladesh vs Sri Lanka Asia Cup: ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍। ଉଭୟ ଦଳ ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ..ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ..ରନ୍ କରିଛି।