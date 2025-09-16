TOP 10 News: ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହ କଥା ହେଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ OAS ଟପର୍, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 16 September 2025: Kaustuva Dipta Pany Appointment: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେବା (IRTS) ଅଧିକାରୀ କୌସ୍ତୁଭ ଦୀପ୍ତ ପାଣିଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
OAS Aswini Kumar Panda Suspended: ଓଡ଼ିଶା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ୨୦୧୯ ବ୍ୟାଚ୍ ର OAS ଟପର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରାର ତହସିଲଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡା ଏକ ଜମି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
Milk Price Cut: ମଦର ଡେରୀ କ୍ଷୀର (UHT Tetra Pack) ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା GST (ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ) ରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହ୍ରାସର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମଦର ଡେରୀ କେବଳ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
US Ceasefire Proposal Falls Flat: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦାବିର ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା।
India US Trade Talk: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଲିଞ୍ଚ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାକାରୀ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୈଠକ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ଦଳ ସହିତ ଏହି ବୈଠକ ୭ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା।
ED issues summons to Sonu Sood, Yuvraj and Uthappa: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) 1xBet ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏବେ ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ED ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ଏହା ପରେ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ପଠାଯାଇଛି।
PM Narendra Modi spoke to Denmark PM: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟ୍ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ସେନଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ଶକ୍ତି, ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ-ଡେନମାର୍କ ସବୁଜ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ନେତା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
Team India New Jersey Sponsor: ଡ୍ରିମ୍-୧୧ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏକ ନୂତନ ଜର୍ସି ସ୍ପନସର ମିଳିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ଏବେ ଆପୋଲୋ ଟାଇର୍ସର ନାମ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ। ବିସିସିଆଇ ସହ ଆପୋଲୋ ଟାଇର୍ସ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରିମ୍-୧୧ ସହିତ ବିସିସିଆଇର ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହେବା ପରେ ନୂତନ ଟାଇଟଲ୍ ସ୍ପନସର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Mohammad Yousuf On Suryakumar Yadav: ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
Asia Cup 2025 AFG vs BAN: ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ନବମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଡୁ ଅର ଡାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୪ ରନ୍ କରିଛି ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୧୫୫ ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।