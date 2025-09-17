TOP 10 News: ଏଣିକି ଇଭିଏମରେ ଦିଶିବ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ, କେରଳରେ ନୂଆ ମହାମାରୀ! ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
TOP 10 News: ଏଣିକି ଇଭିଏମରେ ଦିଶିବ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ, କେରଳରେ ନୂଆ ମହାମାରୀ! ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଏଣିକି ଇଭିଏମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଦିଶିବ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:58 PM IST

Top 10 News Headlines 17 September 2025
Top 10 News Headlines 17 September 2025: 1. ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍‍-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନର ତରାବୋଇଠାରେ ଏକ ନୂତନ ପାସେଞ୍ଜର ରହଣୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉଦ୍‍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ନିକଟତମ ଷ୍ଟେସନ୍‍ ଭାବେ ଗଣାଯିବ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏକସପ୍ରେସ ଓ ୪ ଯୋଡ଼ା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ରହଣି ହେବ। 
 
2. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ  ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମା’ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 
 
3. ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ୍‍ ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଶଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କୁସୁନପୁରଠାରେ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ପୋତା ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ଠାବ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତଥା ପୁଲିସ କିରାଣି ଦୀପକ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏଠାରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ୬ ତାରିଖରୁ ଶୁଭମିତ୍ରା ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ।
 
4. ଏଣିକି ଇଭିଏମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଦିଶିବ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ୬ ମାସରେ ନିଆଯାଇଥିବା ୨୮ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଥିଲା। 
 
5. ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ତଥା ଟ୍ରାଫିକ୍‍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଇ-ଚାଲାଣ ନୋଟିସ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର। ସରକାର  ମାମଲାକୁ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇ-ଚାଲାଣ ଉପରେ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ୧୭ ପ୍ରକାର ଉଲ୍‍ଲଂଘନ ଲାଗି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। 
 
6. କେରଳରେ ନୂଆ ମହାମାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମୋଇବା ଭୂତାଣୁ ଏଠାରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସିଧା ସଳଖ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଜାଣିବାପ ପୂର୍ବରୁ ୧୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହାନୀ ଘଟିଛି। ଏହା ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ କେରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିବା, ଗାଧୋଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 
 
7. କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍‍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଛି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦ କୋଟିଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ  ବାନ୍ଧି ପାଇଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଏହି ଚାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।– ଏହାସହ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ବି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। 
 
8. ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟ୍‍ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‍ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାର ଫାଇନାଲ୍‍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜାବେଲିନ୍‍ ଫାଙ୍ଗାଳି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ସେ ପ୍ରଥମ ଫିଙ୍ଗାରେ  ୮୪.୮୫ ମିଟର ଦୂରକୁ ଜାଭେଲିନ୍‍ ପକାଇ ପାରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ଲାଗି ଦୂରତା ୮୪.୫୦ ମିଟର ଥିଲା। 
 
9. ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଳି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ପିଅନଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି।  ଏହି ସହାୟକଙ୍କ ନା ହେଉଛି ଦୁସ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ସେ  ପିଅନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ଏରିୟର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ପାଇବ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଇନ୍‍ଷ୍ଟାଲମେଣ୍ଟ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଦପ୍ତରରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ମାମଲାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 
 
10. ରାଜ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଦ୍ୱନୀ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଡିଜେ ଗାଡ଼ିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବେଆଇନ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଏପରି ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଗାଡ଼ିା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେତୁ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
