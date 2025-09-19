TOP 10 News: ରାଜ୍ୟରେ ୨୫ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ, ମଣିପୁରରେ ୨ ଯବାନ ସହିଦ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି (SLSWCA) ୪,୭୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୫ଟି ନୂତନ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 19 September 2025: Odisha govt approves 25 industrial projects: ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି (SLSWCA) ୪,୭୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୫ଟି ନୂତନ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀରେ SLSWCAର ୧୪୦ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି।
424 Teachers Suspended in Odisha: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଧାୟିକା ଶୁଭାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ପାଇଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୪୨୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
odisha weather update: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ପାଖାପାଖି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇ ଏକ ନୂତନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
1404 faculty posts vacant in 17 universities: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୪୦୪ଟି ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମୋଟ ଖାଲି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୨୬୦ଟି ପ୍ରଫେସର, ୪୫୩ଟି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ୬୬୯ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।
CM’s Grievance Hearing Cancelled on Sept 22: ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ହେତୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ।
Ambush on Assam Rifles: ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଣିପୁରର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଏକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ଜଣ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Political Parties Deregistration: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ୪୭୪ଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ (RUPP)କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ଏହା ସମେତ ଆହୁରି ୩୫୯ଟି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
US China TikTok Deal: ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ TikTok ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ TikTok ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୟୁକେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ TikTok ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଏ ବିଷୟରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି।"
Donald Trump On Benjamin Netanyahu:କତାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି।
India vs Oman Asia Cup 2025: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୮ ରନ୍ କରିଛି। ଓମାନକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୧୮୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ।