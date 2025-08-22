TOP 10 News: ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Trending Photos
Top 10 News Headlines 22 August 2025: H1. Odisha Govt to Launch Dhadi Darshan: ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶେଷରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀର ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂରଚିତ ଧାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
H2. Odisha Weather Alert: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟାକା ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ବାଂଲାଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟାକା ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମଦିଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତିକରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
H3. Odisha CM Grievance Cell: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ସୋମବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପୃଥକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯିବ।
H4. Odisha to construct 30000 kms of roads: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଡକ ଓ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀ କରଣର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ବିଭାଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୩୦ ହଜାର କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଓ ୫୦୦ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି।
H5. DGP Orders Crackdown On Illegal Donations: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସପିଙ୍କୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
H6. Odisha Vigilance Convicts 3 Officials: ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚାରି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ବରଗଡ଼ର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।
H7. Automatic Signalling System On Cuttack–Paradeep Section: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଚେର-ପାରାଦୀପ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡରର କଟକ-ପାରାଦୀପ ସେକ୍ସନ (83 କିଲୋମିଟର) ରେ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ ସଫଳତାର ସହ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଗନାଲିଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ସହିତ ରେଳ ପରିଚାଳନାର ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ।
H8. Odisha Civil Services-2023 Main Results Out: ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୩ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ଓ୍ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ଫଳାଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ ୮୦୬ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୩୬.୩ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।
H9. Free Bus Travel and Textbooks for School Students: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତି କିମ୍ବା ବର୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା।
H10. Former Sri Lankan President arrested: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ CID ଗିରଫ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ଲଣ୍ଡନକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିକ୍ରମସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।