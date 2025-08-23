TOP 10 News: ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବ ୩୦୦ ଅଗ୍ନିଶମ ପଦବୀ, ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋହନ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରି ‘ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି’ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 23 August 2025: CM Mohan Majhi Meets Naveen Patnaik: ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରି ‘ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି’ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି’। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
Odisha To Recruit 300 More Fire Fighters: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର ଦିନ ସମୁଦାୟ ୯୧୧ ଜଣ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ପାସିଙ୍ଗ ଆଉଟ ପରେଡରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଖାଲିଥିବା ୯୧୧ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଡିସେମ୍ୱର ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Jagannath temple to get breastfeeding centre: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କୋଠରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହା ସ୍ତନ୍ୟପାନକାରୀ ମାଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ତନ୍ୟପାନକାରୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। SJTA ଏହାର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛି।
Odisha Governor Calls For Humane Approach: ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାନବିକ ଓ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ରାଜଭବନର ନ୍ୟୁ ଅଭିଷେକ ହଲ ଠାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Senior Assistant at Cuttack City Hospital Arrested: କଟକର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ (CDMO)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ କିଶୋର କୁମାର ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ମାମଲାରେ (DA) ଗିରଫ କରିଛି। ସାହାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଆୟ ଉତ୍ସଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ତଲାସ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ।
Farmer Registration Extended to August 25: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖରିଫ ଋତୁ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୭ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ।
8 Gates Of Odisha's Hirakud Dam Opened: ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଯାହା ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶନିବାର ଆଠଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜଳସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କାରଣ ଡ୍ୟାମ୍ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ୬୩୦ ଫୁଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
SBI Loan Fraud Case: ୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ସାତରୁ ଆଠ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଘରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ।
India-US Postal Services Suspension: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ରୁ ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଡାକ ବିଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ରୁ ଆମେରିକାକୁ ସମସ୍ତ ଡାକ ସେବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି।
Shubman Gill Health Update: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୧୭ ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସୁଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ।