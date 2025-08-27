TOP 10 News: କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଛାତ, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ସିଏମ୍‌ କିଷାନ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଓଡି଼ଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines: Odisha CM-Kisan Scheme: ଓଡି଼ଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
Cabinet Meeting Decision: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାନିଧି ଯୋଜନାକୁ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୁଧବାର ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
Cuttack Railway Station Collapses: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (୧) ର ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଟର ଥିଲା।
Teacher Dies During Ganesh Puja: ବୁଧବାର ଦିନ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଥିବା ସାଲିକେନା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନା। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଅନ୍ତରାଇ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି।
IMD weather update: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
security breach at Puri Jagannath Temple: ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଲକାତାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଅରୂପ ରାୟ ବୋଲି ଜଣା ପଡି଼ଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଷମା ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ରାୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ।
Commonwealth Games with Cabinet Approval: ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା (ସିଡବ୍ଲୁଜି) ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତ ନିଲାମୀରେ ଭାଗ ନେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିବ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆୟୋଜକ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମା (ଏଚସିଏ) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
Minneapolis School Shooting: ଆମେରିକାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମିନେସୋଟାର ଦକ୍ଷିଣ ମିନିଆପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
R Ashwin IPL Retirement: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ବୁଧବାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୦୯ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲିଗ୍ କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ICC ODI ranking: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଏକଦିବସୀୟରେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବୋଲରଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ର଼୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ବିରାଟ କୋହଲି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।