TOP 10 News: ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର ଗଣନା କରିବ BMC, ବିହାରରେ ୩ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines 28 August 2025: BMC to conduct dog census: ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (BMC) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ସହର ସାରା କୁକୁର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଲ ରାଣାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନଗଣନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ (ସଫାସୁତୁରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ), ସଫେଇ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଏମସି ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ।
Cuttack Police Issue Helpline Numbers: ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ୍ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୭୩୨୮୦୭୭୩୨୪ ଜାରି କରିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡିସିପିଙ୍କ ଅପିଲ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ମାଗନ୍ତି ତେବେ ଏବି ନମ୍ୱରରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
Odisha Whether Update: ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଅପରାହ୍ନ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଝଡ଼ ପବନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Two-day national conference of SC/ST: ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖରେ ଓଡିଶାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଉଦଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ବିକାଶ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
Bhubaneswar YouTube arrested: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯିଏ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ବୋଲି ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ମନୋଜ ସିଂହ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ "ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ଲାଇଫ୍" ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ।
PM Modi abused at Rahul's Bihar Yatra: କଂଗ୍ରେସ 'ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମା'ଙ୍କ ବିଷୟରେ 'ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ'କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ 'ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ।'
Mohan Bhagwat on Modi Retirement Speculation: ଆରଏସଏସର ୧୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ଦିନରେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବାର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
3 Pakistani terrorists in Bihar: ବିହାରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶର ତିନି ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେପାଳ ଦେଇ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନା ପରେ, ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ (PHQ) ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୈଶର ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେପାଳ ଦେଇ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି।
Canada-India Diplomatic Reset: ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁବାର କାନାଡା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାନାଡା ଏବେ ଭାରତରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। କାନାଡା କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କୁଟରଙ୍କୁ ଭାରତରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବତନ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ କ୍ୟାମେରନ ମ୍ୟାକେ ପଦ ଛାଡିବା ପରଠାରୁ କାନାଡାର ଭାରତରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନଥିଲା।
Asia Cup 2025 Update: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ। ସାଧାରଣ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ସାଧାରଣତଃ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।