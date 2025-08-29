TOP 10 News: ଦେଶର GDP ରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 29 August 2025: CM's Public Grievance Hearing: ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Om Birla Opens 2-Day Meet Of SC & ST Welfare: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂସଦୀୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ଗଣଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନର କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ହଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।
Former BDA Official Convicted: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (BDA)ର ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର ଟାଉନ ପ୍ଲାନର କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (RI) ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
IMD Issues Yellow Alert: ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ବ୍ୟାପିବା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
CM Majhi Highlights GST Reforms: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ (ଆଇସିସି) ଓ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ‘ଓଡିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା’ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ର ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଥିଲେଯେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା GST ସଂସ୍କାର, ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।
India's Q1 FY26 GDP growth: ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର GDP ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟରେ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଦୃଢ଼ ଗତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ବିଶେଷକରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ GDP କୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
Railways announce 150 Durga Puja special trains: ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫୦ଟି ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୫୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ମୋଟ ୨୦୨୪ ଥର ଚକର ଲଗାଇବ।
India-Japan signed agreement for Chandrayaan-5 mission: ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୫ ମିଶନରେ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଟୋକିଓରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଶୁକ୍ରବାର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୫ ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନରେ ଉଭୟ ଦେଶର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ।
Roger Binny Steps Down: ଖବର ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରୋଜର ବିନ୍ନି ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୁଧବାର ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିସିସିଆଇର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପୋନସରଶିପ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା।
India vs China Hockey: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତ ଏସୀୟ କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ତିନୋଟି ଗୋଲ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପୁଲ ଏ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନକୁ ୪-୩ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ପାଇଁ ଜୁଗରାଜ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ପାଇଁ ଡୁ ଶିହାଓ, ଚେନ୍ ବେନହାଇ ଓ ଗାଓ ଜିଶେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ।