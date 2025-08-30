TOP 10 News: ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ SIଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର, ଚୀନ୍‌ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 30 August 2025: Mohan Govt expands powers of Inspectors, SIs: ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନ, ୧୯୮୯ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନେ ଏବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ, ଗିରଫ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିପାରିବେ।
Odisha Police SI Exam: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଲିସ (S.I.) ଏବଂ ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ଓ ୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ OMR ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ https://odishapolice.gov.in ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
Rahul Gandhi to Visit Odisha: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ପିସିସି) ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରଚାର ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
BJD Blames Government for Fertilizer Shortage: ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବକୁ ନେଇ କୃଷକମାନେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ଡ.ଅରୁଣ ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ନିଅଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ସାର ବିକ୍ରିରେ ଅନିୟମିତତା, କଳାବଜାରୀ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଚାଷୀକୂଳକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି।
Jajpur Former PEO Arrested: ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା (OAP) ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ୭.୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (PEO) ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।
14 Arrested In Jeypore: ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଡକାୟତି, ଲୁଟ୍ ଏବଂ ବଟି ଆଦାୟର ଅନେକ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିଛି ଏବଂ ଚାରୋଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୧୪ ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଡିଆଇଜି କନୱର ବିଶାଲ ସିଂହ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଏସପି ରୋହିତ ବର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଢାଉ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
India-Ukraine Relations: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
PM Modi China Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚୀନର ତିଆନଜିନ୍ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ।
Tempered Glass Manufacturing: କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ଦିନ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର-୬୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପ୍ଟିମସ୍ ଇନଫ୍ରାକମ୍ ଲିମିଟେଡର ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଦେଶରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ।
Asia Cup 2025 Match Timings Changed: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୋଧ ପରେ ପ୍ରସାରଣକାରୀମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ ର ୧୯ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ଟି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।