TOP 10 News: ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ହେଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, କୋମାରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 4 September 2025: BJD Announces Key Appointments: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ (ବିଏମଜେଡି)ର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସଚିବ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର) ଭାବରେ ସୁମିତ୍ରା ଜେନା, ରାଜଶ୍ରୀ ମଲିକ ଏବଂ ଲେଖଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପନ୍ଦର ଜଣ ସାଧାରଣ ସଚିବ (ମହିଳା ବ୍ୟାପାର) ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Abhijit Majumdar Slips Into Coma: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ମଜୁମଦାର କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଇସିୟୁ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ମେଡିସିନରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି।
CM’s Public Grievance Hearing Postponed: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଶୁଣାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଶୋକ ନଗରର ୟୁନିଟ୍-2, କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବାର ଥିଲା।
Bhadrak Police Arrest Five: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଅଭିଯାନରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୩୬ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ଗାଡି ଏବଂ ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
Subhadra Yojana beneficiary verification: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ମାଲିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
NIRF Rankings 2025: ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଂ ଫ୍ରେମୱାର୍କ (NIRF) ରାଙ୍କିଂ ୨୦୨୫ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି: ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର।
Criminal complaint filed against Sonia Gandhi: ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୋନିଆ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଇନଜୀବୀ ବିକାଶ ତ୍ରିପାଠି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
Lawrence Wong Meets PM Modi: ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲରେନ୍ସ ୱଙ୍ଗ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
Amit Mishra Retirement: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅମିତ ମିଶ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ।
India vs Malaysia Hockey Asia Cup Super 4: ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ହକି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ପୁଲ-ଏରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ସୁପର-୪ରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତ ମାଲେସିଆକୁ ୪-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।