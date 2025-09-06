TOP 10 News: ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ୍‌ OTET ପରିକ୍ଷା, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2911482
Zee OdishaTop 10 News

TOP 10 News: ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ୍‌ OTET ପରିକ୍ଷା, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ୍‌ OTET ପରିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:05 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines 6 September 2025
Top 10 News Headlines 6 September 2025

Top 10 News Headlines 6 September 2025: OTET Exam on September 27: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ୍‌ OTET ପରିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପେପର ୧ ସକାଳ ୯:୦୦ ରୁ ୧୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପେପର ୨ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ରୁ ୪:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ।

Odisha Vigilance Traps Corrupt Cop: କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟର ପୋଲିସ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମୋହାଲିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଜଣେ ଇଟା କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମୋହାଲିଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଥିଲା।

Odisha Govt Biometric Attendance: ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

SJTA Urges ISKCON: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଅନେକ ISKCON ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ପବିତ୍ର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମୟରେ ପାଳନ କରିବା ନିନ୍ଦା କରି ଏକ କଡ଼ା ବୟାନ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏପରି ପ୍ରଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ।

Odisha Police SI Exam Reschedule: ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ମିଳିତ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା (CPSE)-୨୦୨୪ ର ସମୟସୂଚୀକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। ପେପର-୩ ର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। 

Odisha Teachers’ Agitation Continues: ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ୩୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋୟର ପିଏମଜି ନିକଟସ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

CM Majhi Attends Nuakhai Bhetghat in Sambalpur: ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅବସରରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଭେଟଘାଟକୁ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଆମ ସମାଜର, ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମର ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପର୍ବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । 

PM Modi Speaks to French President: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। 

Shreyas Iyer to Lead India A: ଶନିବାର ଦିନ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

India vs China Hockey Asia Cup 2025: ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁପର ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୭-୦ ଗୋଲରେ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ରବିବାର ଖେଳାଯିବ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Hockey Asia Cup 2025
ଚିନ୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଲା ଭାରତ
Top 10 news
୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ OTET ପରିକ୍ଷା, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ୧୦ ଖବର
cm mohan charan majhi
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
GST Rate
GST ସଂସ୍କାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣା ଉପରେ ୬୩ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...
GST Cut On Cancer Medicine
GST Cut On Cancer Medicines: କ୍ୟାନସର ମେଡିସିନ୍ ଉପରୁ ହଟିଲା ଜିଏସଟି, ସର୍ଜରୀ କରୁଥିବା ରୋଗୀ
;