Top 10 News Headlines: ବାଲେଶ୍ଵର ଏଫ.ଏମ. (ସ୍ୱୟଂଶାସିତ) କଲେଜର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସମନ୍ୱିତ ବି.ଏଡ୍ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।
Trending Photos
Top 10 News Headlines 9 September 2025: Charge Sheet In FM College Case: ବାଲେଶ୍ଵର ଏଫ.ଏମ. (ସ୍ୱୟଂଶାସିତ) କଲେଜର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସମନ୍ୱିତ ବି.ଏଡ୍ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ୧୨୦ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଜେଟରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS) ର ଧାରା 193(3) ଅନୁଯାୟୀ, 504 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାର୍ଜସିଟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
Odisha Govt Transfers Senior OAS Officers: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପୁନର୍ଗଠନରେ ବରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Five Held in Sundargarh: ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ାର ଏକ ଭଡା ଘରୁ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ରାକେଟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ବାଜି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା।
Man Sentenced to Life for Killing Father: ଯାଜପୁରର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଗୁରୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ଅମୃତ ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ସୋମବାର ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
PM Modi did an aerial survey of HP: ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ NDRF ଏବଂ SDRFର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
Vice President Election Result: ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ NDA ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
Nepal PM Oli Resigns: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ନେପାଳରେ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
Indian Government Advisory: ନେପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନେପାଳର ଓଲି ସରକାର ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
N Bhaskar Rao Quits BJD: ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ବରିଷ୍ଠ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନେତା ଏନ ଭାସ୍କର ରାଓ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଓ ଏବଂ ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି।
Afghanistan vs Hong Kong Asia Cup Score: ଆଜିଠାରୁ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆଠଟି ଦଳ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଅଂଶ ଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରସିଦ ଖାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଖବର ଲେଖିବା ପ୍ରର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୮୮/୬ ରନ୍ କରିଛି। ହଂକଂକୁ ଜିତିବାକୁ ୧୮୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ।