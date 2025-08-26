TOP 10 News: ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, 'ଆମ ଶାସନ' ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News

TOP 10 News: ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, 'ଆମ ଶାସନ' ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏଥର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ୨ ଦିନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:57 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines 26 August
Top 10 News Headlines 26 August

Top 10 News Headlines 26 August 2025: CM Majhi Launches ‘Ama Shasana’: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏହି ସେବାକୁ ଉଦ୍‍ଘାଟନ କରି  କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ କରି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ‘ମୋ ସରକାର’ ଯୋଜନାର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

Naveen Patnaik Makes Key Appointments: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ସଭାନେତ୍ରୀ, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ (BYJD) ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

GSSBY Application Deadline Extended: ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖ ରହିଥିଲା । ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।

Odisha Govt Declares Holiday On August 29: ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏଥର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ୨ ଦିନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ  ଛୁଟି ରହିବ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।  ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।  ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୨୮ ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

Sri Lankan Delegation Meets Odisha CM: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକ ୩୦ ଜଣିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଣନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।

Odisha Govt Transfers OAS Officers:  ଆଜି ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO) ସମେତ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଥକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

PM Modi Flags Off Maruti Suzukis First EV: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ହଂସଲପୁରରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ଇ-ଭିଟାରାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାରୁତି ଇ-ଭିଟାରାର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରା ଜାପାନ ସମେତ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ।

Vaishno Devi Landslide: ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।

INS Udaygiri Himgiri: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ହିମଗିରି ସାମିଲ ହେବା ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଗାର୍ଡେନ ରିଚ୍ ସିପ୍ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ (GRSE) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ INS ହିମଗିରି ଏବଂ ମାଜାଗାନ୍ ଡକ୍ ସିପ୍ବିଲ୍ଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ INS ଉଦୟଗିରି ଉଭୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଯାହା ସ୍ୱଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି।" 

India-US Relations: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନିସାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। 

