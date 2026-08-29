/Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ (ମେନ୍) ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । OPSC ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ଯାଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ OCS ପରୀକ୍ଷା । ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ୯ଟାରୁ ୧୨ଟା ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ଓ ୨ଟାରୁ ୫ଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂ । ପ୍ରତି ସିଟିଂରେ PWD ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ୧ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ।
Headlines 02- ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟର କୃତୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ‘ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର’ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର, ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁନିଲ କୁମାର ରାୟଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବିଜୁପଟ୍ଟନାୟକ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ସେହିପରି ପ୍ରଣତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 'ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା' ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି।
Headlines 03- ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । NMC ସ୍ବୀକୃତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ PG କରିଥିବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ । ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରୁ ଏହି ନୂତନ ଘୋଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସୁଦୃଢ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଡିଜିପି ଏବଂ ଆଇଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ସହ ନେବା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସାଧନ, ଅନୁଦାନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 05- ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ୍ ହାସ୍ମୀ ସ୍ବାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଞ୍ଚିରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଇମ୍ରାନ । H1N1 ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । H1N1 ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଥିବା ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ । ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 06- କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହକି ଖେଳାଳି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତଥା ଜାତୀୟ କ୍ରିଡା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କୃତୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କାୟାକିଂ ଓ କାନୋଇଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।
Headlines 07- ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ -୨୦୨୬କୁ ନେଇ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ MMDR ଆଇନର ସଂଶୋଧନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଆମର ସଂସଦ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର। ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ଆପଣମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର।
Headlines 08- ନବୀନଙ୍କ ଚିଠିର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ -୨୦୨୬କୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଥ୍ୟକୁ ଗୋପନ ରଖି ମିଛରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ନୂଆ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୯୦% ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାରକୁ ଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ନିଲାମ ପ୍ରିମିୟମର ୧୧୦%, ରୟାଲଟି ୧୫% DMF ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବ । ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ମାତ୍ର ୫ ହଜାର କୋଟି ଥିଲା । ୨୦୧୫ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇ-ନିଲାମ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ୫୦ହଜାର କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାଂସଦ ଏହି ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ ମନୋଭାବରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।
Headlines 09- FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉପହାର ଦେଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୁରୁବାର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଜର୍ମାନୀକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିଛି।
Headlines 10- ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।