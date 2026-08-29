Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 29, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:56 PM IST
Top 10 News: ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Image Credit: ଦିନ ତମାମର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
2
3
4
5