Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିବ ‘ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲର’, ଓଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିବ ‘ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲର’, ଓଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 27, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:00 PM IST
Top 10 News: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିବ ‘ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲର’, ଓଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ରୁଟ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା
Odia News53 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Gold rate today3 hrs ago
4
Mahanadi Water Disputes3 hrs ago
5
earthquake5:47 AM IST