/Top 10 News: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିବ ‘ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲର’, ଓଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ‘ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲର’ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖରେ ୭ମ ବାଟାଲିଅନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହି ସମ୍ମାନ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍କୁ ମିଳିବ ‘ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲର’ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ୪ରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଅଫିସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 02- ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣାରେ NHRCରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା । କୋରାପୁଟ ଆଇନଜୀବୀ ଅନୁପ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି । ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁ ୧୧ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 03- ନୂଆ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା OT&AS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭୀମସେନ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଟୁଡୁ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ।
Headlines 04- ବରଗଡ଼ରେ ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବିଷ ବୋତଲ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଟୋକନ ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଡିଆର୍ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଘେରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଧାନ ଅମଳ ତୁଳନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଟୋକନ ପାଉନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହାତରୁ ବୋତଲ ଛଡ଼ାଇନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ।
Headlines 05- ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବିଜେଡିରେ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ -ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଭେଟ ଘାଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସଭବନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥନ୍ତି ଏହି ନେତା । ଉଭୟ ନେତା ସୁଜାତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍ସବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସୁଜାତା ମିଶିବାର ଥିଲା କହିଥିଲେ ଭୂପିନ୍ଦର । ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି, ଡାକିଥିଲେ କି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ସବୁ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ କ’ଣ ଜରୁରୀ କହିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
Headlines 06- ରାଉରକେଲାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକ୍ ସନ୍ତୋଷପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜାରାଟୋଲାରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଯୁବତୀ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଝରକା ପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ହେଲେ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ।
Headlines 07- ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦିଗବାରେଣୀ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହୋଇଛି । ପୁରୀକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ ମାଳତୀପାଟପୁରରେ ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାପାଝିଅଙ୍କୁ ଧକ୍କାଦେଇଛି ‘ଆମ ବସ୍’ । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ସ୍କୁଲ୍ରୁ ବାପଝିଅ ସ୍କୁଟିରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ‘ଆମ ବସ୍’ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅଟକ ।
Headlines 09- ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦୀଲ୍ଲିପ ରାୟଙ୍କ ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ସେ ଓଲିଉଡ ଜଗତର ପରିଚିତ ଚେହେରା । ୭୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଓ ୧୫ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଦିଲ୍ଲୀପ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଲିଉଡର ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖେରୁଆଲ୍ ନିକଟରୁ ଗଂଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଗଂଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧରୁ ରାୟଗଡ଼ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ କରିଛି ବଡ଼ମାଲ ପୋଲିସ । ପୋଲିସ୍କୁ ଦେଖି ଫେରାର୍ ବେଳେ ଗଂଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।