Top 10 News: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଡିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ, ଦ୍ବାରଫିଟା ନୀତି ଅପଡେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ । ପରେଡରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ । ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Headlines 02- ଜିରୋ ନାଇଟ୍ରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ପୋଲିସ ନେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଅମାନିଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ ପୋଲିସ । ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ବିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ନାକା ଏବଂ ୨୯ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିବ ନଜର । ୫ଟି QRT ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବ ଏବଂ ୧୮ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ଦୟିତ୍ବରେ ରହିବେ । ଜିରୋ ନାଇଟ୍ରେ ରାତି ୧୨ଟା ପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମନା କରାଯାଇଛି।
Headlines 03- ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାତି ୨ଟାରେ ହେବ ଦ୍ବାରଫିଟା ନୀତି । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ୧୧ଟାରେ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼, ୨ଟାରେ ଦ୍ବାର ଫିଟା ହେବ । ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଓ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ । ସିଂହଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଓ ୩ ଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ନବବର୍ଷରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ଟପି ଯାଇପାରେ ତେଣୁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ।
Headlines 04- ବେଆଇନ୍ ବାଲି ଓ ଖଣିଜ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଧରପଗଡ଼ କରି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକରେ ୫୭୮ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁରରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୧୧୩୩ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୪୭୩ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୦୩୫ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଛି ।
Headlines 05- ବିଜେଡି ହାରିବାର କାରଣ କହି ଖୋଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର । ନାଁ ନ ନେଇ ‘ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣ୍ଡ୍ କୋ’କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବଦ୍ରି । ବଦ୍ରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ନବୀନ ପ୍ରଚାରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଦଳ ହାରିଲା’, ଏହା କ’ଣ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହେଁ କି ବୋଲି କହିଲେ । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ନନେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବଦ୍ରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଲେ, ପେଣ୍ଡାଲରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ନିଜକୁ ନବୀନ ଭାବିଲେ’, ‘ଏମାନେ ନବୀନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କଲେ, ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ’ । ‘ଲୋକେ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ନବୀନ ନାହାନ୍ତି ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ’, ‘ଯେଉଁମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ବୁଲାଇଲେ ନାହିଁ, ପରାଜୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ’
Headlines 06- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ମାସିକ ଭତ୍ତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରବିବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ୪୭,୭୦୪ ଜଣ କଳାକାର ଉପକୃତ ହେବେ। କେନ୍ଦୁଝର ପାର୍କ ଲେନରେ ୪୮ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
Headlines 07- ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖ ତଥା ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟା ସମୟରୁ ୟୁନିଟ-୨, ଅଶୋକ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥ) ଠାରେ ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦୦ ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ ।
Headlines 08- ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗାଲୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମାଓବାଦୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିଫିନ ବୋମା ଖଞ୍ଜିଥିଲେ । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଟିଫିନ ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯବାନ । ଯାହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି । ଜବତ ଆଇଇଡିର ଓଜନ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
Headlines 09- ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମା’ ଶେଫାଳୀ ସୁନାଙ୍କ ଏତଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏତଲା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏତଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ । ମେଡିକାଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ।
Headlines 10- ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ରଥ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଦଶପଲ୍ଲା ରେଞ୍ଜ ବଡ଼ମୂଳର ବଡ଼ରାଉଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ରଥକାଠ ଚୟନ କରିବା ସହ କଟା ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।