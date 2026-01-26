Top 10 News: କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼, ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଭବ୍ୟ ପରେଡ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନେତା । ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି EU ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେୟେନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ସଫଳ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ । ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ।
Headlines 02- ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ । ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଦେଖିଲା ସାରା ଦେଶ । ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ କୋରାପୁଟ୍ କଫି ଓ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଝଲକ ସହ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ତାରକସି କାମକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 03- ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ । ଏହା ଆମକୁ ଭାତୃଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି । ୫ ବର୍ଷରେ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଗୁଡିକ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ବର୍ଷ ହେବ।
Headlines 04- ବାଂଲାଦେଶର ୩ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମିଳିଛି। ଢାକାର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୪ ଘରୋଇ ଦଙ୍ଗା ବେଳେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସଜା ମିଳିଛି । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୨ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏହି ରାୟ ।
Headlines 05- ବାରକୋଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ନାମଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପିଡିତା । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ଜାତୀୟ ପତାକା ଅବତରଣ ଏକ ବଡ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପାରାଦୀପ କୁଜଙ୍ଗର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପତାକା ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଜଣକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପତାକାରେ ଲାଗିଥିବା ଜିଆଇ ରଡ୍ ଛାତ ଉପର ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଲାଗିଯିବା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଜଣଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ।
Headlines 07- ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହି ନ ପାରି ବାପା ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଵାଂଶଡା ଥାନା ଚରଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଝିଅ ମଦ ବିକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଲୋକେ । ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଇଥିଲେ । ନିର୍ଯାତନା ସହ ୩୦ ହଜାର ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏସବୁ ସହି ନ ପାରି ବାପା ବିଷ ପିଇଦେଇଥିଲେ ।
Headlines 08- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ଲେଡି ଲୁଟେରା । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାଭିୟରରୁ ଅଟୋରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ମୋ ସହ ବସିଲେ । ମତେ କ’ଣ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି । ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜିନିଷ ନାହିଁ ।
Headlines 09- ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସକୁ ୩-୨ରେ ହରାଇଛି । ଲାନ୍ସର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ (୪, ୨୭), ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂ (୨୫)ଙ୍କ ଗୋଲ୍ । ରାଞ୍ଚି ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅରାଇଜିତ ସିଂ ହୁଣ୍ଡାଲ ଓ ଟମ ବୁନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ । ୧୯ ଗୋଲ୍ ସହ ରୟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ବୁନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ବର୍ଗ-୧ରେ IPS ନୀତି ଶେଖର, ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦକ । ବର୍ଗ-୨ରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ ମିଳିଛି ।