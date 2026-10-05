/Top 10 News: ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଦଳ ଘୋଷଣା, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଗୌରବଜ୍ୱଳ ଅତୀତକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନବକଳେବର ପ୍ରାପ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ‘କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ’ର ଆଜି ଭବ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପୁନର୍ବିକଶିତ ଓ ନବୀକୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 02- ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ସଜ୍ଜିତ ନୂତନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଶୁଟିଂ ଫ୍ଲୋର୍, ସ୍ନୋ-ହାଉସ୍, କ୍ରୋମା ଫ୍ଲୋର୍, ଟେକ୍-ଜୋନ୍, ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ, ଡବିଂ, ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍କାଇଭ୍ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ, ପୋଷ୍ଟର, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ।
Headlines 03- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ୭ ତାରିଖରେ ଆସିବ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ । ୯ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ସହ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା । ୧୦ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ଭିତରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର । ୩ଟାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା । ୧୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ‘ହ୍ବାଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଫର୍’ ମିଟିଂ । ୧୫ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଓ ଭୋଟ ଗଣତି ସହ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ । ୧୬ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Headlines 04- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାକୁ BCJD ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ । ମାତ୍ର ତରବରିଆ ଭାବେ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ‘କୁଳପତିଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି’ ।
Headlines 05- ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶରୀ ନଗର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ନିଜ ମାଆ ଏବଂ ସାନଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ।
Headlines 06- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରୟାଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ, ପାଣ୍ଠି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ୪ ମାସ ଧରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (MDM) ଯୋଜନା ବାବଦରେ କରିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଭରଣା ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।
Headlines 07- ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କରି ବନ୍ଦରର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି 'ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ' ଡ ଅଶୋକ କୁମାର ଲାହିରି । ବନ୍ଦରର ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ‘ଆଧୁନିକ ତାଜମହଲ’ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଡ.ଲାହିରି । ନୀତି ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ଅଶୋକ କୁମାର ଲାହିରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 08- କେନ୍ଦୁଝର ଖଣି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଆବାସରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଛାତ୍ର ଆବାସ ପରିସରରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Headlines 09- ଜେଟିପିଙ୍କ ମାଡରେ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ କାନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଘଟିଛି। ଫଳରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାମେରା ମ୍ଯାନ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜେଟିପି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ । ମାଡ ମାରି କାନ ପରଦା ଫଟାଇବା ସହ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିବା ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ବରେ ୧୭ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳରେ ୪ ନୂଆ ମୁହଁ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ବସ୍ତିକ ସାମଲ, ଓମ୍ ଟି ମୁଣ୍ଡେ, ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରେୟାଂଶ ଭରଦ୍ବାଜ, ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ବାଇଁ, ଦୀନେଶ ମାଝୀ, ନିନାଦ ରାଠୱା, ଲଳିତ ଯାଦବ, ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣା, ସୌମ୍ୟ ଲେଙ୍କା, ସମ୍ବିତ ବେଜ, ସୟିଦ ତୁଫୈଲ୍ ଅହମ୍ମଦ, ବାଦଲ ବିଶ୍ବାଳ ।