Top 10 News: ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ ୨୫ ଆହତ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବଡଗାମ ଜିଲ୍ଲାର ୟୁସମାର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ AK-47 ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି।
Headlines 02- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁକେତ-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନର ପାଇଲଟ-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। କମ୍ପାନୀ ସୁରକ୍ଷା, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ନିୟାମକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୂନ୍ୟ-ସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତି ବଜାୟ ରଖେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଇଲଟଙ୍କ ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
Headlines 03- ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରୁ ୨ ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ୧୩ତମ ବ୍ୟାଚରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ୩୩୬ ଜଣ ଏସଆଇ । ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ରେ ୨୬୬ ପୁରୁଷ ଓ ୭୦ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ହେବେ । ପାସିଙ୍ଗ ଆଉଟ ପରେଡରେ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 04- ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ରେଡ୍ ବେଳେ ୭ଟି ବୋରିରେ ୧୭୬ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ୟାକେଟରେ ପ୍ରାୟ ୧ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ୮୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଟିକରପଡାର ୫୬ ବର୍ଷୀୟ କାର୍ତ୍ତିକ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧାମହାବୀରର ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ୍ ।
Headlines 05- ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ସିଏମ୍-କିଷାନ ସହାୟତା । DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୮୩୩ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ୪୧ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକ ପରିବାର ।
Headlines 06- ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ଥାନା ବାଉଁଶିଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବସ୍ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବା କାରଣରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବସ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଥିଲା । ସବୁ ଆହତ ନୟାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ହାଣିବା ମାମଲାରେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗତ ୨୬ ତାରିଖରେ ମାଣିତିରି ଛକକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ୫ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୫ ଏବେବି ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 08- କୋରାପୁଟ ପାଡୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଶାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଲେଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରି ୧୦ ଏକର ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 09- ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଲୋକେଶକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ସିମୁଳିଆ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଣୀତାଲ-କୁପାରୀ ରୋଡରେ ଅଡା ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମାମଲା ଥିବା ଲୋକେଶକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିବା ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 10- ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।