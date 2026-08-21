Top 10 News Today
Headlines 01- ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ପଟିଆ ପାଇକସାହିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଯୁବକଙ୍କ ୨ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଳି କରିବା ପରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 02- ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପେରୁରେ ୭.୨ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆୟାକୁଚୋ ଅଞ୍ଚଳର କୋରାକୋରା ଏବଂ ଆଣ୍ଡାହୁଆଏଲାସ ସହର ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭୂତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।
Headlines 03- ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସଂଘର ହିଂସା ଘଟଣାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନ୍ଲାଇନ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର୍ ସଂଘ । ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଭୁଲ୍ଟା ଭୁଲ୍ ତେଣୁ ଆମ ଭୁଲ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ବୋଲି ଦିନବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି । ଗତ ୧୯ ତାରିଖ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରଠୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୩୧୩ଟି ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୮ଟି ବ୍ଲକର ୩୧୩ଟି ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର, ବରୀ, ବିଂଝାରପୁର, ରସୁଲପୁର, ଦଶରଥପୁର, କୋରେଇ, ଧର୍ମଶାଳା ଓ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୮ଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Headlines 05- ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୫ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୪ ବ୍ଲକର ୨୦୫ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୬୫ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ଗୁରବାର ଦିନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ୮୧ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍–୨୦୨୬ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିପି ଶ୍ରୀ ନିତି ଶେଖର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ବାଟାଲିୟନ୍ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ୪୮ଟି ଦଳ ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
Headlines 07- ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୁଲି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ରେଳ ଧାରଣାର କିଛି ଦୂରରୁ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ପାସ୍ ବୁକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଜି.ଆର୍ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରେଲଓ୍ୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପାର୍ ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
Headlines 08- ଗୁଣୁପୁର ପୁଟାସିଂ ଥାନା ଟଲଣା ଘାଟିରେ ପିକଅପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡକୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟିପଡିବାରୁ ୧୦ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ୨୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଶଗଡ଼ା ଗାଁରୁ ପଦମପୁର ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଉଥିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ । ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇଲା ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
Headlines 09- ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳକୁ ଖସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ । ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ଥିବା ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ୯.୭୫ ମିଟର ରହିଛି । ଜଳେଶ୍ବର, ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
Headlines 10- ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ୭ସେମିରୁ ୧୧ସେମି ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । କେବଳ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ।