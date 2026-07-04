/Top 10 News: ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବର୍ଷାରେ ଅଘଟଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚଳିତ ମାସ ତଥା ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୁଲାଇ ୨୦ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନକୁ ଡକାଯିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 02- ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ରିଫାଇନାରୀ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବାଲୋତ୍ରାରେ ୧.୦୬ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ଆଣିଛି’ । ‘ନୂତନ ଭାରତର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଂକଟକୁ ଦୂର କରିଛି’ । ‘ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛି’ ।
Headlines 03- ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷାସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ୬୦୯ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ୭.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୨୩ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ୬୦୯ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨.୪୩ କୋଟି ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
Headlines 04- ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ।
Headlines 05- ବର୍ଷା ଆସୁ ଆସୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାଣୀବିହାର ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଭାସି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓମ୍ସାର ଆଲୋଚନା ପରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଓମ୍ସାର ଦାବି ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । କମିଟିରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଜିଏ, ଅର୍ଥ, ଆଇନ ସଚିବ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଛି ।
Headlines 07- IIC ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସିପି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ କିଛି ହୁଏନି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଥାଇପାରେ ସେସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ । କାଲି ସେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯାଇ ନ ଥିଲେ, ଥାନା କ୍ବାର୍ଟର୍ସ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅର୍ଡଲି ଖାଇବା ନେଇ ଯିବା ପରେ ସେ କଲ୍ ଉଠାଇ ନ ଥିଲେ ବୋଲି ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି।
Headlines 08- ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା IIC ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ । ଗତକାଲି ରାତି ୧୦ଟା ୨୫ରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେମିତି କିଛି ଅସ୍ବାଭାବିକ ଥିବା ଅନୁଭବ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସ୍ବାମୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ବୈଭବ ଏବଂ ସେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଡେବ୍ୟୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା । କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟରେ ୬୯.୨ ମିମି ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୬୭ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହା ପଛକୁ ସୋନପୁରରେ ୫୨ ମିମି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ ମିମି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୪୧ ମିମି, ଭଦ୍ରକରେ ୪୦.୨ ମିମି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୪୫.୬ ମିମି, କଟକରେ ୩୨.୪ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।