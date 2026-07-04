Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବର୍ଷାରେ ଅଘଟଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବର୍ଷାରେ ଅଘଟଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 04, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:56 PM IST
Top 10 News: ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବର୍ଷାରେ ଅଘଟଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IIC ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ନଥିବା କହିଲେ ସ୍ବାମୀ
Cuttack1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
Odia News11:58 AM IST
5
Odia News11:22 AM IST