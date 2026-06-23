Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ୬୫ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ପୁଣି ଜଲିଉଡରେ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ୬୫ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ପୁଣି ଜଲିଉଡରେ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 23, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:58 PM IST
Top 10 News: ୬୫ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ପୁଣି ଜଲିଉଡରେ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ଗରିମା ସହ ଖେଳ! ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ
Maa Samaleswari Temple28 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
Puri Rath Yatra1 hr ago
5
FIFA 20262 hrs ago