/Top 10 News: ୬୫ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ପୁଣି ଜଲିଉଡରେ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୬୫ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୨ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ୭ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ୫୬ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ୩ଜଣ ଓଡ଼ିଆ । କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର । ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଛି । କଳା ପାଇଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଛି ।
Headlines 02- ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ IPL ଦାମ୍ ୧୨ କୋଟି କମିଛି । ୨୦୨୫ରେ LSG ପାଇଁ ୨୭ କୋଟିର ରେକର୍ଡ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ପନ୍ତ । IPL ଖେଳାଳି ଅଦଳବଦଳ ନିୟମରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ୨୭ କୋଟି ନୁହେଁ ୧୨ କୋଟି କମ୍ ଅର୍ଥାତ ୧୫ କୋଟିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳକୁ ଫେରିବେ । ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି କୁଲଦୀପ LSGକୁ ପୁରୁଣା ଦାମ୍ ୧୩.୫ କୋଟିରେ ଫେରିବେ । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ପନ୍ତ ୧୩ଟି ଇନିଂସରୁ ମାତ୍ର ୩୧୨ ରନ୍ କରି ନିରାଶ କରିଥିଲେ । କୁଲଦୀପ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ୧୧ଟି ଇନିଂସରୁ ମାତ୍ର ୧୦ ୱିକେଟ ପାଇଥିଲେ ।
Headlines 03- ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା । ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପେପର-୧, ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ୩୦ ପେପର-୨ ରହିଛି । ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଥିଲେ ଆଉଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଜୁନ ୨୮ରେ ଆର୍ଆଇ, ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ପଡୁଥିବାରୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 04- ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ସୁଗମ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଓକାକ୍ ସହଯୋଗରେ ହେଉଥିବା ସୁବିଧା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ୨ଟି ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ୍ କୋଡ୍ ରହିଛି’, ‘ଏହି ଦୁଇ ପିନ୍ କୋଡ୍କୁ ନେଇ ଓକାକ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି’, ‘ଫଳରେ ପୁରୀବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଯିବା ସୁଗମ ହେବ’, ‘ଯଦି ସେମାନେ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସମ୍ଭବ ହେବନି’, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୃଥ୍ବୀରାଜ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ଠକେଇ ହୋଇଛି । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ପୋଲିସ । ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ହୋଇଛି । ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା । ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବ ସୂଚନା ।
Headlines 06- ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ୫ ମୃତଦେହ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଲାଥିଲା ମୃତଦେହ । ସି ଫୁଡ୍ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁ ୭ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥି୍ଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 07- କୋରାପୁଟ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟୁରୁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର କପାଟିଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଧ୍ର - ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ସୁଙ୍କି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Headlines 08- ଭାରତ ମାତାର ମହାନ ସୁପୁତ୍ର ଡଃ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ' ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଥା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ସଶକ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଡଃ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 09- କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁ କଳାକାରଙ୍କୁ 'କୁକୁର' କହିବା ଘଟଣାରେ କାହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁ କୁକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି । ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ କରିବେ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କୁକୁର କରି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛୁ । ଆମ ପରି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ।
Headlines 10- ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟପୁର, ତାଳସାରି, ରଣସିଂହପୁର, କୀର୍ତ୍ତିନିଆରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଓ ପବନ, ଘଡ଼ଘଡି ପାଇଁ ଆଜି ସମୁଦ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।