Top 10 News Today
Headlines 01- ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ FIR ହୋଇଛି । ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । SIT ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 02- ୨୦୨୩-୨୪ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ‘ପୁଷ୍କରା’ ଓ ‘ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଯୋଜିତ 'ପୁଷ୍କରା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ୨୦୨୩ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ ନୈନା ଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫି' ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ବଢ଼ିଛି ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫି' । ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତତ୍କାଳ ପାର୍ସପୋର୍ଟ ୫ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫି' ଲାଗୁ ହେବ ।
Headlines 04- ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବ ସ୍ତର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏକସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ LPG ଯୋଗାଣ କଟକଣା ବି କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ଏକସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ LPG ଯୋଗାଣ କଟକଣା ୫୦% କୋହଳ ହୋଇଛି ।
Headlines 05- LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ୩ଟି ସଂସ୍ଥାର ୩ ଠିକାଦାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାଶ, ଧରଣୀଧର ସାହୁ, ବିଭୂତି ରଂଜନ ବିଶ୍ବାଳ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୧-୨୩ରେ 'ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୫୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 06- ମହରମ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜିପି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ବ୍ରିଫିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 07- ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିବା ଦଳ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ଭୁଲି ଯାଉଛି’ ‘କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସେହି ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ୩ ପିଲା ନିଟ୍ ଦେଇପାରିଲେନି’, ‘ସାନି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପୂରା କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ପିଏମ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି’, ‘ଆଗକୁ କିପରି ଭୁଲ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି’, ‘ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି’, ‘ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି’ ।
Headlines 08- ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୩୯୬ ପୃଷ୍ଠାର ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ସହ ମାମଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇଲା ପୋଲିସ । ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ୧୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୨ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । କଚ୍ଛୁଆପଡ଼ାରେ ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲିଆପାଳ IICଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ SDPO ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।