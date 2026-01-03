Top 10 News: ଯୁବ ଦିବସରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍', ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହୋଦଧି ଆଳତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜଧାନୀ କାରାକାସର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ୪ଟି ସହରରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଛି । ଫୋର୍ଟ ଟୁନା ଏବଂ ଲା କାର୍ଲୋଟା ସାମରିକ ଘାଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ମିରାଣ୍ଡା, ଆରାଗୁଆ ଏବଂ ଲା ଗୁଆଇରାରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ହିଗୁଏରୋଟ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି।
Headlines 02- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେଲା OAS, ORS । ୧୪ OAS ଓ ୧୧୩ଟି ORS ପଦବୀକୁ ସାମିଲ କରି ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ସେବା (OTS)ରେ ୧୬ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଳ ସେବା (OWS)ରେ ୮ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୧୫୧ଟି ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।
Headlines 03- ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦୋଷାରାପ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ମୋକିମ୍ଙ୍କୁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କହି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ କହୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ।
Headlines 04- ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଆଇଏଏସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Headlines 05- ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଛି । ପୋଲିସ ଭୟରେ ଜୁଆଡିମାନେ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ପାଇଖାନା ଫ୍ଲସରେ ପକାଇଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୯ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବା ଜଣାପଡିଥିବାବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।
Headlines 06- ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସାମୂହିକ ଗାନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଛାଚ୍ରଛାତ୍ରୀ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ବଦେଶୀ ସଂକଳ୍ପ' ପାଠ କରିବେ । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମନୋନୀତ ହେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆମ୍ବାସଡର । ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
Headlines 07- ଛତିଶଗଡର ସୁକମା ଏବଂ ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କୋଣ୍ଟା-କିସ୍ତାରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୨ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦୁଇ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି।
Headlines 08- ରାଜଧାନୀରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ୨୬୫ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି । ଜଣେ ଆଇନ୍ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
Headlines 09- ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ପାଖରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୂତିଙ୍କ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରାସ୍ତାର ପ୍ରାଶ୍ଵ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗାଡିର କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଦୂତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ବେଶିକିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହଁ। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଚୁ।
Headlines 10- ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହୋଦଧି ଆଳତି ହୋଇଛି । ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଆଳତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିବେଶରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭାଗ ନେଲଥିଲେ । ଏକସଙ୍ଗରେ ଏକ ହଜାର ଆଠ ଦୀପ ଜଳିଥିଲା ।