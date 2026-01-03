Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3063029
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଯୁବ ଦିବସରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହୋଦଧି ଆଳତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଯୁବ ଦିବସରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍', ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହୋଦଧି ଆଳତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:56 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ଯୁବ ଦିବସରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍', ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହୋଦଧି ଆଳତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ଭେନେଜୁଏଲା ରାଜଧାନୀ କାରାକାସର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ୪ଟି ସହରରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଛି । ଫୋର୍ଟ ଟୁନା ଏବଂ ଲା କାର୍ଲୋଟା ସାମରିକ ଘାଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ମିରାଣ୍ଡା, ଆରାଗୁଆ ଏବଂ ଲା ଗୁଆଇରାରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ହିଗୁଏରୋଟ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି।

Headlines 02- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେଲା OAS, ORS । ୧୪ OAS ଓ ୧୧୩ଟି ORS ପଦବୀକୁ ସାମିଲ କରି ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ସେବା (OTS)ରେ ୧୬ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ୍‌ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଳ ସେବା (OWS)ରେ ୮ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ୍‌ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୧୫୧ଟି ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦୋଷାରାପ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ମୋକିମ୍‌ଙ୍କୁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କହି ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ କହୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ।

Headlines 04- ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଆଇଏଏସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Headlines 05- ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଛି । ପୋଲିସ ଭୟରେ ଜୁଆଡିମାନେ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ପାଇଖାନା ଫ୍ଲସରେ ପକାଇଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୯ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବା ଜଣାପଡିଥିବାବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।

Headlines 06- ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସାମୂହିକ ଗାନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଛାଚ୍ରଛାତ୍ରୀ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ବଦେଶୀ ସଂକଳ୍ପ' ପାଠ କରିବେ । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମନୋନୀତ ହେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆମ୍ବାସଡର । ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।

Headlines 07- ଛତିଶଗଡର ସୁକମା ଏବଂ ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କୋଣ୍ଟା-କିସ୍ତାରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୨ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦୁଇ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି।

Headlines 08- ରାଜଧାନୀରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ୨୬୫ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍‌ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି । ଜଣେ ଆଇନ୍‌ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

Headlines 09- ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ପାଖରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୂତିଙ୍କ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରାସ୍ତାର ପ୍ରାଶ୍ଵ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗାଡିର କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଦୂତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ବେଶିକିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହଁ। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଚୁ।

Headlines 10- ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହୋଦଧି ଆଳତି ହୋଇଛି । ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଆଳତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିବେଶରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭାଗ ନେଲଥିଲେ । ଏକସଙ୍ଗରେ ଏକ ହଜାର ଆଠ ଦୀପ ଜଳିଥିଲା ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ଯୁବ ଦିବସରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍', ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହୋଦଧି ଆଳତି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
magh month 2026
Magh Month 2026: ମାଘ ମାସରେ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ...ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧ ଯାଏଁ ଏହି ୩ରାଶିର ଉନ୍ନ
Odia News
IAS ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ
Odia News
ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୁଆ ଖେଳ, ଚଢ଼ାଉ କଲା ପୋଲିସ୍
Odisha Politics
କଂଗ୍ରେସ୍ ଦଳ ପଛରେ ପଡିବାର କାରଣ କହିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍