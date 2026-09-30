Top 10 News: ଆମୁରରେ ସେନା ବିମାନ କ୍ରାସ୍, ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ରୁଷର ଆମୁର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାର ବିମାନ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ୬ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଟେକ୍-ଅଫ୍ ର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସାମରିକ ବିମାନଟି ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 02- କିଛି ଯବାନ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିବା ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର CISF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାସୋହଲି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେୱା-୨ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର CISF କ୍ୟାମ୍ପରେ ।
Headlines 03- ଆଜି ନବ ନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମେତ ୬ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
Headlines 04- ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ୭ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ରେ ଖୋଲିଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ପ୍ରଥମ ୩ ଦିନ ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପରେ ୧୦ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ୨୦୨୦ କରୋନା ସମୟରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ।
Headlines 05- ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବଡ଼ଗାମରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡର ହାସିମ ମୁସା ନିହତ ହୋଇଛି । ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନା, ପୋଲିସ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।
Headlines 06- ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରବିନ୍ଦ୍ର ଭବନସ୍ଥିତ ଲଳିତ କଳା ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆୟୋଜିତ ୬୫ତମ ଜାତୀୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ୨୦୨୬ର ସମାପନୀ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 07- ଆସିକା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ପଟାଶାଳ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗଛି । ଜଣେ ମୃତ, ୭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଗାଁରୁ ପାଣି ନମୂନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଧରାକୋଟ ଓ ମାଣିକ୍ୟପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ।
Headlines 08- ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି । ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତୀରନ୍ଦାଜ ଟିମ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ । ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ସହ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ୍କୁ ହରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସଫଳତା ।
Headlines 09- ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମହିଳା ଆଥ୍ଲେଟ୍ ବିତ୍ୟା ରାମରାଜ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ୪୦୦ ମିଟର ହର୍ଡଲସ୍ରେ ପି.ଟି ଉଷାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବିତ୍ୟା । ୫୪.୭୫ ସେକେଣ୍ଡ ସହ ଦୌଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ୪୨ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପି.ଟି ଉଷାଙ୍କ ଟାଇମିଂ ଥିଲା ୫୫.୪୨ ସେକେଣ୍ଡ । ଚଳିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ବିତ୍ୟା । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଚ ପଦକ ଜିତି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ବିତ୍ୟା । ୪x୪୦୦ ମହିଳା ରିଲେରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୪x୪୦୦ ମିକ୍ସଡ୍ ରିଲେରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ୪୦୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ୍ ବି ବ୍ରୋଞ୍ଚ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ବିତ୍ୟା ।
Headlines 10- ଆଜି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା୩୦ ଯାଏଁ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦କିମି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ।