/Top 10 News: ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଫ୍ରାନ୍ସର ନାନସି ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୂରରୁ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିମାନଟି ସ୍କାଏଡାଇଭରଙ୍କ ଟିମ୍ କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ସେବା ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି।
Headlines 02- ୧୩୫ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଆଜି ସମୁଦ୍ରରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଯାଏଁ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷିତ । ସାରା ବିଶ୍ବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି । ସୁନା ନ କିଣିବା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି । ମୋ ଅପିଲ୍କୁ ଦେଶବାସୀ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- ସାଉଦି ଆରବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ୧୪ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ସାଉଦି ସିଟି ରାସ୍ ତନୁରାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।
Headlines 04- AVC କପ୍ ପୁରୁଷ ଭଲିବଲ୍ରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପଦକ ମିଳିଛି । ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବାହାରିନକୁ ୪ ସେଟ୍ ମୁକାବିଲାରେ ହରାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଦକ ଜିତି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଛି ଭାରତ ।
Headlines 05- ସାତବାଟିଆ ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ବୁଡିଯାଇ ୩ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକ ଜଗତପୁର ଖଇରା ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Headlines 06- ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସରକାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାରବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି' । 'ଲିଗାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି' । ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ । 'ଦିବାଲୋକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ' ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ଇଂଲଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
Headlines 08- ନିଜ ଜମିରେ କୋଳି ତୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ନେଲା ବଜ୍ରାଘାତ । ରାଇଘର ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନିନାଶପାଣୀ ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଜ୍ରାଘାତରେ ମା' ଓ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଯୁବତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 09- ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆମ ଦଳର ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ।
Headlines 10- ଆସନ୍ତା ୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ସାହୁ । ଜୁଲାଇ ୨ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୩୦ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଧିକ ଘନିଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।