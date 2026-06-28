Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 28, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:57 PM IST
Top 10 News: ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lightning Strike: ବଜ୍ରାଘାତରେ ମା' ଓ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
lightning strike1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
FIFA 202612:03 PM IST
5
top 10 news today10:28 AM IST