Top 10 News: ମିଳିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶିବକୁମାର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆସାମର ଗୌହାଟୀ ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ୨୨ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ୨୨ତମ କିସ୍ତିରେ ଦେଶର ୯. ୩୨ କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ମଣ୍ଡିରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 02- ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ । ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୂଲ୍ୟବୋଧଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଚାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବିଜେପି । ନଚେତ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବିଜେପିରେ କିପରି ସାମିଲ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଣି ଦଳରେ ସାମିଲ୍ କରିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 03- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଏବଂ ଗ୍ୱାଲିୟର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିର ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଆସିଛି। ଏଜେନ୍ସୀ ଉଭୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।
Headlines 04- ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । OUSSSCର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ । ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ । ୧୯୯୧ କ୍ୟାଡର IPS ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ୨୦୨୪ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ।
Headlines 05- ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ବିମାନ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିମାନ ଭଡ଼ା । ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ।
Headlines 06- ଓଡ଼ିଶାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଡି.କେ ଶିବକୁମାର । ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶିବକୁମାର । ଏହି ଅବସରରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
Headlines 08- ଇରାନର ନୂଆ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମନେଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଆମେରିକା । ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣରେ ମୋଜତାବାଙ୍କ ଶରୀର ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 09- ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଜାରି କରିଛି ହୁଇପ୍ । ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହୁଇପ୍ । ୧୬ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 10- ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।