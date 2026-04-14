Top 10 News: ପିଏମ ମୋଦୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ । ୪୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ବିଶ୍ବର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ ହୋଇଛି ।
Headlines 02- ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ୯ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ୧୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 03- ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି । NDA ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମ୍ରାଟ ବିହାରର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ ।
Headlines 04- ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଡେରାଡୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଏବେ ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ଯାତ୍ରା ଏବେ ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଥକ୍କା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କେବଳ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବ।
Headlines 05- ବାରିପଦା ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 06- ସିଡିଏ ଅଂଚଳରୁ ୪ ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ସେକ୍ଟର-୬ର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଗିରଫଦାରି ହୋଇଛି । ମର୍କତ ନଗର ପୋଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍, କାର୍ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସୁପାରୀ ପଛରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା ।
Headlines 07- ମାଲକାନଗିରି ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀ ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଘାଟିରେ ଓଲଟିଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଲା ଆଉ ଏକ ଟ୍ରକ୍ । ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଭାସିବା କାରଣରୁ ଘାଟିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକର ଚକା ଖସିଥିଲା ।
Headlines 08- ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୮୧୫ ସିଟ୍ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ । କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୩୫ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ । ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
Headlines 09- ୧୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସମୟଠାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
Headlines 10- ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାପକ ଗହଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ପିଇ ଅନ୍ୟକୁ ପିଆଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସଭିଏଁ । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ମୋ ସହ ରହିଛି ଆଗକୁ ଏଭଳି ରହିଥାଉ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦା କହିଥିଲେ ।